Кристиано Роналдо – феноменът, който не спира да вдъхновява и на 40

Кристиано Роналдо продължава да разбива всички стереотипи за възрастта във футбола, доказвайки, че годините са просто число, когато става дума за страст, дисциплина и отдаденост. Португалската мегазвезда на Ал Насър впечатлява не само феновете, но и треньорския щаб със своята изключителна физическа форма и професионализъм.

Наставникът на саудитския гранд, Жорже Жезуш, не скри възхищението си от легендарния нападател.

„Кристиано е истинско явление! Въпреки че вече е на 40, той е вторият най-бърз футболист в нашия състав и заема трето място по скорост при спринтове над 25 км/ч. Това е повече от впечатляващо“, сподели треньорът.

Но качествата на Роналдо не се изчерпват само с физиката.

„Той е изключително умен и притежава познания, които далеч надхвърлят границите на футбола. Кристиано отлично познава собственото си тяло и винаги се раздава докрай по време на интензивните тренировки. Рядко се контузва, защото умее да се самоконтролира и да балансира между спорта и личния си живот“, допълни Жезуш.