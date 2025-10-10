Новини
Кристиано Роналдо – феноменът, който не спира да вдъхновява и на 40

Кристиано Роналдо – феноменът, който не спира да вдъхновява и на 40

10 Октомври, 2025 09:50

С всяка изминала година футболисът продължава да бъде пример за подражание

Кристиано Роналдо – феноменът, който не спира да вдъхновява и на 40 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо продължава да разбива всички стереотипи за възрастта във футбола, доказвайки, че годините са просто число, когато става дума за страст, дисциплина и отдаденост. Португалската мегазвезда на Ал Насър впечатлява не само феновете, но и треньорския щаб със своята изключителна физическа форма и професионализъм.

Наставникът на саудитския гранд, Жорже Жезуш, не скри възхищението си от легендарния нападател.

„Кристиано е истинско явление! Въпреки че вече е на 40, той е вторият най-бърз футболист в нашия състав и заема трето място по скорост при спринтове над 25 км/ч. Това е повече от впечатляващо“, сподели треньорът.

Но качествата на Роналдо не се изчерпват само с физиката.

„Той е изключително умен и притежава познания, които далеч надхвърлят границите на футбола. Кристиано отлично познава собственото си тяло и винаги се раздава докрай по време на интензивните тренировки. Рядко се контузва, защото умее да се самоконтролира и да балансира между спорта и личния си живот“, допълни Жезуш.


  • 1 Трифонов

    1 2 Отговор
    Преди време някакъв журналист го беше питал защо, според него, има както много фенове, така и много хора, които го мразят. А той с насмешка отвърна: "Защото съм богат, красив и много добър футболист!" Кратко, ясно и... напълно вярно!

    10:05 10.10.2025

  • 2 Синдбад

    1 2 Отговор
    И на 40 този си е истинска машина.

    10:23 10.10.2025

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    Паплачта обича да идолизира, а на нашагащите идолите им отърва, защото хората са тъпи говеда!

    10:32 10.10.2025

