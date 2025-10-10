Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър започнаха преговори

Ръководството на Манчестър Юнайтед е започнало преговори със защитника Хари Магуайър за подновяването на договора му, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо, цитиран от БТА.

Настоящият контракт на Магуайър с английския клуб изтича в края на сезона, но шефовете на тима от Висшата лига искат футболистът да удължи престоя си на "Олд Трафорд". 32-годишният бранител премина в Юнайтед през 2019-а за сумата от 80 милиона паунда.

Хари Магуайър не успя да се пребори за титулярно място в състава под ръководството на мениджъра Рубен Аморим този сезон, но той все пак записа участие в шест от седемте мача на отбора в първенството до момента.

"Манчестър Юнайтед води преговори с Хари Магуайър за нов договор, като съществуващият му изтича през юни. През последните дни се е провела среща с неговите представители и ще последват още, за да се обсъдят условията по споразумението. Клубът е доволен от приноса и лидерството на Магуайър", написа Романо в социалните мрежи.