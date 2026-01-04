Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив подписа с юношески национал

Локомотив Пловдив подписа с юношески национал

4 Януари, 2026 14:08 381 1

  • локомотив пловдив -
  • договор-
  • севи идриз-
  • асеновград-
  • локомотив-
  • цска 1948

Севи Идриз официално стана част от клуба

Локомотив Пловдив подписа с юношески национал - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив подписа договор със Севи Идриз. Крилото официално стана част от клуба с контракт за три години.

Севи Идриз e роден на 16.11.2007 година в Асеновград. От 2019-та до 2022-ра е част от школата на Локомотив, а след това преминава в ЦСКА 1948. В средата на миналата година той отново се завърна при "черно-белите", като първоначално изигра няколко мача за дублиращия отбор, а след това дебютира при мъжете. Севи Идриз е юношески национал на България, като за U19 има записани 7 мача, в които e вкарал един гол и е дал една асистенция.

Ето какво заяви Идриз пред клубния сайт:

"Изказвам своята благодарност към ръководството и треньорския щаб за гласуваното доверие и предоставената възможност да бъда част от „черно-бялото“ семейство! Локомотив е клуб с богата история и верни привърженици, които със своята страст и отдаденост допринасят за неговата уникалност. Ще нося фланелката на отбора с необходимото уважение, смирение и силна мотивация да доказвам своите качества всеки ден!"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    След години отново ще има Велико лято, като онова през 94-та. Но всички национали ще са родом Факултета, Столипиново и другите катуниюпо страната. Минавам край площадките за футбол и гледам 80 процента са команчи от мааалата.

    14:36 04.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ