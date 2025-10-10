Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жест към Златко Далич за неговия стотен мач начело на Хърватия

10 Октомври, 2025 12:11 350 0

Очаква се атмосферата на стадиона да бъде наелектризираща

Жест към Златко Далич за неговия стотен мач начело на Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща новина за футболните фенове в Хърватия – националният отбор ще изиграе предстоящия си домакински двубой във Вараждин, родния град на селекционера Златко Далич. Това специално решение идва като признание за неговия стотен мач начело на „шахматистите“, отбелязан снощи при равенството 0:0 срещу Чехия в квалификациите за Мондиал 2026.

„Този жест означава изключително много за мен. Изпълнен съм с радост и благодарност към федерацията, че ми предостави възможността да водя отбора пред родна публика във Вараждин. Надявам се да зарадваме феновете с победа срещу Гибралтар и да направим още една крачка към световното първенство“, сподели развълнуваният Далич след юбилейния си мач.

Треньорът не скри гордостта си от постигнатото: „Когато поех отбора, дори не съм си представял, че ще стигна до 100 мача. Това е огромна чест. Заедно с момчетата постигнахме невероятни успехи – три медала, две класирания на световни първенства. Последните осем години бяха истинска приказка за хърватския футбол.“

Под ръководството на Далич Хърватия се превърна в истинска футболна сила – сребърен медалист от Мондиал 2018, бронзов медалист от Световното първенство през 2022 и финалист в Лигата на нациите през 2023 година.

Сега всички погледи са насочени към следващия двубой във Вараждин, където националите ще се опитат да продължат успешната си серия и да зарадват своя треньор с нова победа.


