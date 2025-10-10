Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рияд Марез: Не съм Роналдо, това е краят

10 Октомври, 2025 17:45 607 1

  • рияд марез-
  • футбол-
  • алжир-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Марез, който ще навърши 35 години през февруари, има 33 попадения в 106 международни мача

Рияд Марез: Не съм Роналдо, това е краят - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рияд Марез ще изиграе последния си мач на международно ниво на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, пише агенция Ройтерс. Крилото, вече на 34, вкара гол и подаде за още два при победата на Алжир с 3:0 срещу Сомалия, която класира отбора на Мондиал 2026.

"Това ще бъде последното ми Световно първенство. Не съм Роналдо (на 40 - б.пр.). Ще дам отново всичко от себе си, за да направим възможно най-добър турнир", каза той пред алжирските медии, цитиран от Ройтерс.

Марез, който ще навърши 35 години през февруари, има 33 попадения в 106 международни мача.

"Доминирахме квалификациите от начало до края. Последната победа беше много важна и се радвам, че помогнах с две асистенции. Радваме се, че се класирахме официално на Световното първенство", добави бившият играч на Манчестър Сити. В момента той играе за саудитския Ал-Ахли.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
  • 1 Пустиняк

    0 0 Отговор
    Тоа сефте го чувам. Да не е некой доцент?

    17:59 10.10.2025

