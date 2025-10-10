Леброн Джеймс ще пропусне старта на сезона за Лос Анджелис Лейкърс

Легендарният баскетболист на Лос Анджелис Лейкърс – Леброн Джеймс, няма да вземе участие в първите двубои на своя отбор от новия сезон в НБА.

40-годишният ветеран, който се готви за впечатляващия си 23-ти сезон в най-престижната баскетболна лига в света, страда от възпаление на седалищния нерв. Поради тази причина той ще остане извън игра поне до края на октомври.

Новата кампания в НБА стартира на 21 октомври, когато „езерняците“ ще се изправят срещу Голдън Стейт Уориърс в първия си мач. За съжаление, феновете на Лейкърс ще трябва да почакат, за да видят своя идол отново на паркета.

От началото на подготовката Леброн все още не е участвал в колективни тренировки със съотборниците си, като поддържа спортната си форма чрез индивидуални занимания.

Старши треньорът на Лейкърс, Джей Джей Редик, сподели, че има голяма вероятност Джеймс да се завърне в игра между 6 и 9 ноември, когато тимът ще се изправи срещу Сан Антонио Спърс и Атланта Хоукс.

Това ще бъде първият случай в бляскавата кариера на Леброн Джеймс, в който той ще пропусне откриващите срещи на сезона.