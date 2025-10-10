Петър Жеков – Вечният голмайстор, който остави златна следа в българския футбол

Днес, 10 октомври, българският футбол си спомня с почит и възхищение за един от най-ярките си герои – Петър Жеков. Ако съдбата бе позволила, легендарният нападател щеше да отпразнува своя 81-ви рожден ден.

Макар да ни напусна през февруари 2023 година, името му продължава да вдъхновява поколения фенове и млади таланти. Петър Жеков е символ на спортно майсторство и непримирим дух.

Роден през 1944 година, той се превръща в истинска икона на българския футбол.

През 1969 година Жеков влиза в историята като първия българин, удостоен със Златната обувка – престижно отличие за най-резултатен футболист в Европа. Това е само началото на неговата забележителна кариера. С екипа на ЦСКА, Жеков печели пет шампионски титли и четири пъти вдига Купата на България.

Шесткратен голмайстор на „А“ група, той се утвърждава като истински кошмар за вратарите и защитниците.

В рамките на 609 официални мача за Химик Димитровград, Берое и ЦСКА, той бележи невероятните 466 гола – постижение, което и до днес буди респект. Жеков държи и рекорда за най-много попадения с червената фланелка на ЦСКА – цели 144 гола.

На международната сцена също оставя ярка следа: с националния отбор на България реализира 42 гола в 72 срещи, а през 1968 година достига до финала на Олимпийските игри в Мексико.

Днес, когато си спомняме за Петър Жеков, нека не забравяме, че той не беше просто голмайстор – той беше вдъхновение, пример за отдаденост и страст към футбола.

Легендата му ще живее вечно в сърцата на всички, които обичат красивата игра.