Новини
Спорт »
Бг футбол »
Станимир Стоилов за Турция: По-качествен отбор са от нас, феновете трябва да са зад гърба ни

Станимир Стоилов за Турция: По-качествен отбор са от нас, феновете трябва да са зад гърба ни

10 Октомври, 2025 15:45 640 1

  • станимир стоилов-
  • футбол-
  • турция-
  • българия-
  • национален отбор

В България вече няма висококачествени играчи, както преди

Станимир Стоилов за Турция: По-качествен отбор са от нас, феновете трябва да са зад гърба ни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Гьозтепе - Станимир Стоилов, говори преди световната квалификация между България и Турция. Срещата е в събота на "Васил Левски" от 21:45 часа. Мъри изрази мнение, че трябва да сме реалисти, че южните ни съседи са много по-качествен отбор. Той добави, че подкрепата на българските фенове е важна в мача.

"Турция е много силен отбор. Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор. В България вече няма висококачествени играчи, както преди. Отборът ни е изграден върху дисциплина, тактика и организация. Видяхме какво се случи в първите два мача. Ще видим сега как ще се развият нещата", каза Стоилов пред TRT Spor.

"Феновете трябва да са зад гърба ни. Българските фенове са много емоционални. Ако постигнем добри резултати, тази емоция ще се обърне в положителна посока; ако не, може да се обърне в другата посока. Така че трябва да се справим добре с това. Но, както казах, Турция има много по-силни и талантливи играчи. Те постигнаха невероятни неща през последните години".

Той си спомни и двата гола, които вкарва на Турция през 1992 в контролна среща, завършила 3:2 за южните ни съседи. "Спомням си този мач много добре. Игра се в Трабзон. Играх срещу съотборниците си във Фенербахче. Във Фенербахче имаше много добри играчи тогава. Бях щастлив да играя срещу тях. Головете, които вкарах тогава на Турция, ме направиха много щастлив".


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    2 0 Отговор
    Е как бе, а Кирчо Десподов? Играе в шампиона на Гърция. А синът на Вили Вуцов е световна класа. В някой подкаст разправяше, че синът му е един от тримата най-добри вратари в света според някакъв суперкомпютър

    15:50 10.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ