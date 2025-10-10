Станимир Стоилов за Турция: По-качествен отбор са от нас, феновете трябва да са зад гърба ни

Треньорът на Гьозтепе - Станимир Стоилов, говори преди световната квалификация между България и Турция. Срещата е в събота на "Васил Левски" от 21:45 часа. Мъри изрази мнение, че трябва да сме реалисти, че южните ни съседи са много по-качествен отбор. Той добави, че подкрепата на българските фенове е важна в мача.

"Турция е много силен отбор. Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор. В България вече няма висококачествени играчи, както преди. Отборът ни е изграден върху дисциплина, тактика и организация. Видяхме какво се случи в първите два мача. Ще видим сега как ще се развият нещата", каза Стоилов пред TRT Spor.

"Феновете трябва да са зад гърба ни. Българските фенове са много емоционални. Ако постигнем добри резултати, тази емоция ще се обърне в положителна посока; ако не, може да се обърне в другата посока. Така че трябва да се справим добре с това. Но, както казах, Турция има много по-силни и талантливи играчи. Те постигнаха невероятни неща през последните години".

Той си спомни и двата гола, които вкарва на Турция през 1992 в контролна среща, завършила 3:2 за южните ни съседи. "Спомням си този мач много добре. Игра се в Трабзон. Играх срещу съотборниците си във Фенербахче. Във Фенербахче имаше много добри играчи тогава. Бях щастлив да играя срещу тях. Головете, които вкарах тогава на Турция, ме направиха много щастлив".