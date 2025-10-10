Весела Лечева: Големите успехи на българските спортисти контрастират ярко с петното, което бе хвърлено върху БОК

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на Bulgaria on Air като говори за последните успехи на българските спортисти, както и за актуалната ситуация в БОК.

Карлос Насар постигна уникален успех, печелейки трета световна титла с нов световен рекорд. В последните месеци имаме изключителни примери на успешни български спортисти с невероятни постижения, което още веднъж показва, че спортът е най-доброто лице на България пред света. Националният ни тим по волейбол стана втори в света, преди това девойките спечелиха титлата. Двама българи играха и на финалите на Ю Ес Оупън. След този успех Иван Иванов и Александър Василев постигнаха и такъв за България с участието си в отбора за купа „Дейвис“, припомни Лечева.

„Преди няколко дни изпитах истинско чувство на гордост при награждаването на Малена Замфирова като спортист номер 1 на Европа. Малена демонстрира не само, че е отличен атлет, но и много силно лично присъствие. Въпреки че е само на 16 години, тя вече е човек с обществени позиции, което беше решаващо при гласуването на делегатите на форума на Европейските олимпийски комитети в Малта“, коментира Весела Лечева.

Малена Замфирова стана първата българка с наградата „Пьотър Нуровски“, която се дава на най-добрия млад спорист в зимните спортове след гласуване от националните олимпийски комитети на цяла Европа. Номинацията на Малена беше направена от Изпълнителното бюро на БОК в края на лятото. След това тя попадна в топ 5 на финалистите, като решаващото гласуване беше в Малта, където Малена присъства лично.

„Това беше и част от моята предизборна програма – да помагаме на нашите спортисти, треньори, федерации да са видими и извън пределите на България. Да бъдат избирани в международни организации и комисии, да взимат награди извън страната. Да сме там, където ни е мястото – в голямото олимпийско семейство“, каза още Лечева.

В контраст с успехите на българските спортисти, са продължаващите проблеми в БОК и липсата на желание от страна на Стефка Костадинова и бившето ръководство да приемат решенията на Общото събрание от 19-ти март.

„Това е огромно петно върху БОК и олимпийското движение. От 7 месеца БОК е в пълен застой и все по-отчетливо се вижда желанието на старото ръководство да промени резултата от избора, който завърши с категорична победа. Заради това упорство следват санкция след санкция за БОК от МОК. За Международния олимпийски комитет казусът е ясен. Такъв е и за целия свят, който работи с новия председател, новия генерален секретар, новото Изпълнително бюро“, коментира Лечева.

Весела Лечева съобщи, че четиричленната делегация на БОК, поканена и акредитирана от Европейските олимпийски комитети, е пътувала на собствени разноски за форума в Малта.

„Това е поредното доказателство, че старото ръководство иска да възпрепятства работата. Ако не бяхме финансирали сами това участие, Малена Замфирова щеще да е сама там, поставена в абсурната ситуация да е без подкрепата на собствения си олимпийски комитет“, добави Лечева.

В Малта форумът е обсъдил стратегически документи, а основното послание е, че спортът не е само спорт, а начин за качествен и здравословен живот, мотивация, поставяне на цели, развитие.

Няколко дни по-късно Лечева беше гост на Турския олимпийски комитет и новия му председател Ахмет Гюлюм.

„Моят колега беше избран няколко дни преди мен, също през месец март. И въпреки че негов конукрент е бил старият председател, а надпреварата - много сериозна, резултатът е приет и двамата работят в дух на приемственост, за да запазят авторитета на Турския олимпийски комитет, в името на по-големи цели“, разказа Лечева.

Весела Лечева припомни, че предстои приемането на държавния бюджет, където спортът трябва да защити своето финансиране.

„Въпреки че парите за спорт се увеличават всяка година, България остава на дъното на класацията като процент от брутния вътрешен продукт. И тук не говорим само за професионален спорт. За всички хора, които се занимават с тази дейност, проблемите са ясни – липса на тренировъчни терени и зали. Дори в София родителите трябва да прекосят целия град, за да заведат детето си на спорт“, добави тя.

Весела Лечева напомни инициативата на Асоциацията на българските спортни федерации за среща с регионалния министър, на която да се поставят и тези въпроси.

„За съжаление в момента други теми изместват тази – като наводненията и презастрояването, но спортът е най-доброто лице на България и трябва да заеме своето приоритетно място и в дневния ред на политиците“, добави Весела Лечева.

Председателят на БОК се надява в оставащите месеци до Милано-Кортина 2026 да се говори повече за състезателите ни, които спечелиха квоти, защото на тези игри и сноубордистите Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирова, и скиорът Алебрт Попов и биатлонистката Милена Тодорова имат реални шансове да влязат в битка за медалите.