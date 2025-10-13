Карлос Насар отказал космически оферти от арабските шейхове

Мениджърът на Карлос Насар - Николай Жейнов, разкри, че Катар и Саудитска Арабия предлагат по милион и половина евро за българския феномен в щангите, предаде Топспорт.
"Някакви хора се превъзбуждат на някакъв пост, ходете и снимайте залата в Дианабад - къде тренират националите по щанги. Снимайте на какво е заприличала. Съжалявам, но някои от атлетите може да хване болест. Видяхте ли българският отбор да бъде облечен? На Карлос екипа е облечен като национален отбор, целият щаб - с пари от спонсори. Само заради България е направено. А ние го отпращаме към Катар, Саудитска Арабия, предлагат по 1,5 милиона евро на това момче", сподели пред "Дарик" Жейнов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига бе
Коментиран от #6
19:54 13.10.2025
2 Министър на спорта
Коментиран от #13
19:54 13.10.2025
3 Дайте
19:56 13.10.2025
4 Този ще излезе по Българин
Коментиран от #7
19:57 13.10.2025
5 .......
Коментиран от #19
19:59 13.10.2025
6 Хмм
До коментар #1 от "Стига бе":иначе всички властимащи го поздравиха, къде отиват парите които властите отпускат от бюджета на федерацията, Алексей Петров спонсорира Ивет, за да стане олимпийска шампионка, сега Карлос спонсориран от пеевски, това е ужасно, единственото успокоение, че парите на пеевски са крадени от нас, така че са български, народни.
Коментиран от #8
20:00 13.10.2025
7 Ами
До коментар #4 от "Този ще излезе по Българин":каквато е майката, такава е националността, майка му е българка, майчиният език български
Коментиран от #17
20:02 13.10.2025
8 Щом е така
До коментар #6 от "Хмм":Дано шопара да развърже хубаво кесията, да не се стиска като Настрадин Ходжа.
20:03 13.10.2025
9 Милата душичка,
20:03 13.10.2025
10 Карлос ПРЕМИЕР!!
А не разни тикви и пра.сета!!!!
Но какво правим с него?! И докога момчето ще остане?
20:04 13.10.2025
11 Стига писахте Глупости!
20:04 13.10.2025
13 Хасковски каунь
До коментар #2 от "Министър на спорта":Пари няма; Действайте!
20:05 13.10.2025
14 да отива
20:05 13.10.2025
15 Майна
Това население на заслужава нищо!
20:06 13.10.2025
16 Българин
20:06 13.10.2025
17 Ми не е сигурно виж Тагарев
До коментар #7 от "Ами":Жив украйнец от по-тъпите!
20:07 13.10.2025
18 Ивелин Михайлов
20:07 13.10.2025
19 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #5 от ".......":Ние отдавна обираме народните маси. От приватизацията та до днес....
20:09 13.10.2025
20 Прав е
Като цяло с успехите си,той трябва да поставя условия.
А председателя на федерацията се изцепи че спортистите са един вид прости служители . Такива изказвания ще му вземат стола
20:11 13.10.2025
21 Освен
Добре показва магариите във федерацията.
20:15 13.10.2025
22 Яшар
Коментиран от #23
20:21 13.10.2025
23 Да сма
До коментар #22 от "Яшар":Да ама това са пари кеш с всички платени данъци. Отделно по 100 хиляди сигурно на месец за подготовка и екип .
Все пак за неатрактивен спорт са си доста пари
Коментиран от #25
20:28 13.10.2025
24 Ний ша Ва упрайм
20:28 13.10.2025
25 Яшар
До коментар #23 от "Да сма":Ех ако дадат по 100 хиляди на месец поне 3-4 г +1000000 ,хващай се бате ...утре вдругиден старини идват
20:39 13.10.2025