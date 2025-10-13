Новини
Карлос Насар отказал космически оферти от арабските шейхове

13 Октомври, 2025 19:50 1 152 25

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести

Катар и саудитска Арабия предлагат по милион и половина евро за българския феномен в щангите

Карлос Насар отказал космически оферти от арабските шейхове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мениджърът на Карлос Насар - Николай Жейнов, разкри, че Катар и Саудитска Арабия предлагат по милион и половина евро за българския феномен в щангите, предаде Топспорт.

"Някакви хора се превъзбуждат на някакъв пост, ходете и снимайте залата в Дианабад - къде тренират националите по щанги. Снимайте на какво е заприличала. Съжалявам, но някои от атлетите може да хване болест. Видяхте ли българският отбор да бъде облечен? На Карлос екипа е облечен като национален отбор, целият щаб - с пари от спонсори. Само заради България е направено. А ние го отпращаме към Катар, Саудитска Арабия, предлагат по 1,5 милиона евро на това момче", сподели пред "Дарик" Жейнов.


България
  • 1 Стига бе

    17 2 Отговор
    БФ по вдигане на тежести няма отношения с нашия шампион. Назар е спонсориран от частни фирми....ЗА КАКВО НИ Е ТОГАВА ТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

    Коментиран от #6

    19:54 13.10.2025

  • 2 Министър на спорта

    17 1 Отговор
    Платете повече на човека! заслужава го!

    Коментиран от #13

    19:54 13.10.2025

  • 3 Дайте

    12 1 Отговор
    На Назар 115 000 ЕВРО не лева.....той ако не ги заслужава, тогава кой....

    19:56 13.10.2025

  • 4 Този ще излезе по Българин

    17 2 Отговор
    От всички български политици взети заедно, а е само на половина!

    Коментиран от #7

    19:57 13.10.2025

  • 5 .......

    15 1 Отговор
    Нашите пари отиват за големите Д Шиши и Тулупа, и няма пари за нишо друго. Нито за лекари нито за спортисти нито за пенсии нито за заплати да станат като европейските.

    Коментиран от #19

    19:59 13.10.2025

  • 6 Хмм

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе":

    иначе всички властимащи го поздравиха, къде отиват парите които властите отпускат от бюджета на федерацията, Алексей Петров спонсорира Ивет, за да стане олимпийска шампионка, сега Карлос спонсориран от пеевски, това е ужасно, единственото успокоение, че парите на пеевски са крадени от нас, така че са български, народни.

    Коментиран от #8

    20:00 13.10.2025

  • 7 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Този ще излезе по Българин":

    каквато е майката, такава е националността, майка му е българка, майчиният език български

    Коментиран от #17

    20:02 13.10.2025

  • 8 Щом е така

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Дано шопара да развърже хубаво кесията, да не се стиска като Настрадин Ходжа.

    20:03 13.10.2025

  • 9 Милата душичка,

    12 0 Отговор
    Държи на родината! А тази наша родина, е по-лоша към нас и от мащеха! Хвала, че има и такива чисти души! Хвала трижди!

    20:03 13.10.2025

  • 10 Карлос ПРЕМИЕР!!

    8 2 Отговор
    Ето такива хора са нужни на България.

    А не разни тикви и пра.сета!!!!

    Но какво правим с него?! И докога момчето ще остане?

    20:04 13.10.2025

  • 11 Стига писахте Глупости!

    11 1 Отговор
    Кога $ 1,5 млн, станаха "космически оферти"? Мисирки!

    20:04 13.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хасковски каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Министър на спорта":

    Пари няма; Действайте!

    20:05 13.10.2025

  • 14 да отива

    8 2 Отговор
    при арабите.И 30 златни медала да даде на бг коптора, никога няма да получи това което реално заслужава.Просто днес разни наши политици си правят пр с него.Утре да му приключи кариерата, и ще е забравен след седмица. Сюлейманоглу го позлатиха в турция едно време, тук получаваш потупване по рамото.

    20:05 13.10.2025

  • 15 Майна

    10 3 Отговор
    Взимай парите и се махай от тази кочина , пич.
    Това население на заслужава нищо!

    20:06 13.10.2025

  • 16 Българин

    6 2 Отговор
    Аз ако бях щях да бия ш ута на тоя жалък и злобен народец 😝

    20:06 13.10.2025

  • 17 Ми не е сигурно виж Тагарев

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Жив украйнец от по-тъпите!

    20:07 13.10.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява да се закрие министерството на спорта и всички федерации хранилки

    20:07 13.10.2025

  • 19 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от ".......":

    Ние отдавна обираме народните маси. От приватизацията та до днес....

    20:09 13.10.2025

  • 20 Прав е

    5 2 Отговор
    Прав е Насар да си има свой договор към федерацията.
    Като цяло с успехите си,той трябва да поставя условия.

    А председателя на федерацията се изцепи че спортистите са един вид прости служители . Такива изказвания ще му вземат стола

    20:11 13.10.2025

  • 21 Освен

    4 0 Отговор
    Освен че е голям спортист, си личи че е или умен или се обгражда с умни хора.
    Добре показва магариите във федерацията.

    20:15 13.10.2025

  • 22 Яшар

    2 0 Отговор
    ...1,5 млн евро са нищо пари Карлос Насар ...това са джобните на шейховете за седмица ...значи не си много голям по скоро те оценяват като малък ...не те подценявам и не умаловажавам победите ти ..незнам дали си ги нарекъл за България не ме интересува таза мафиотска стеана

    Коментиран от #23

    20:21 13.10.2025

  • 23 Да сма

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Яшар":

    Да ама това са пари кеш с всички платени данъци. Отделно по 100 хиляди сигурно на месец за подготовка и екип .
    Все пак за неатрактивен спорт са си доста пари

    Коментиран от #25

    20:28 13.10.2025

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    момче, бягай! Виждаш ко става в дъжавицата ни корумпирана

    20:28 13.10.2025

  • 25 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да сма":

    Ех ако дадат по 100 хиляди на месец поне 3-4 г +1000000 ,хващай се бате ...утре вдругиден старини идват

    20:39 13.10.2025

