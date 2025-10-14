Стана ясно защо Карлос Насар не получава пари от федерацията по вдигане на тежести. Федерацията е поканила големия шампион да присъства на лагерите, но той не е пожелал. Това твърди шефът на БФВТ Стефан Ботев.

След като е отказал Насар е нямало как да получава възнаграждение за проекта към министерството на младежта и спорта, тъй като приносът е за тези, които са на лагер с националния огбор.

Ботев разкрива, че в началото на годината се подават договорите на всички състезатели, но Карлос е отказал да го подпише. Вследствие на това няма как да получава заплата.

Самият Насар заяви, че вече няма да води преговори с федерацията, като това ще прави неговият мениджър.