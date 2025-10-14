Новини
Стана ясно защо Карлос Насар не получава пари от федерацията

14 Октомври, 2025 15:15 1 513 19

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • федерация по вдигане на тежести-
  • спорт

Стана ясно защо Карлос Насар не получава пари от федерацията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стана ясно защо Карлос Насар не получава пари от федерацията по вдигане на тежести. Федерацията е поканила големия шампион да присъства на лагерите, но той не е пожелал. Това твърди шефът на БФВТ Стефан Ботев.

След като е отказал Насар е нямало как да получава възнаграждение за проекта към министерството на младежта и спорта, тъй като приносът е за тези, които са на лагер с националния огбор.

Ботев разкрива, че в началото на годината се подават договорите на всички състезатели, но Карлос е отказал да го подпише. Вследствие на това няма как да получава заплата.

Самият Насар заяви, че вече няма да води преговори с федерацията, като това ще прави неговият мениджър.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 20 Отговор
    Карлос е наполовина палестинец.

    Коментиран от #6

    15:18 14.10.2025

  • 2 Мацка

    6 19 Отговор
    И този се проима за голям.

    Коментиран от #10, #17

    15:19 14.10.2025

  • 3 Кирил

    0 13 Отговор
    Мауия оГборите са много фасни, като асбугъта коиату си прупусналъ фъф очилищИ! На сиело са варни и козити ти среши!

    15:19 14.10.2025

  • 4 Карлос Друсар друсаното Карли

    6 15 Отговор
    Преатели, това е истината. Федерацията ме изнудва, аз им давам договор, те не са съгласни. Или ще стане по моите правила, или ще си ходя в Катар или в Емирствата, ще си взема някоя българска силиконка със себе си за късмет.

    15:19 14.10.2025

  • 5 ИМПЕРИАЛИСТ

    16 4 Отговор
    Некадърниците от БФВТ искат да го изгонят от България...Ясно защо!

    Коментиран от #7, #9

    15:19 14.10.2025

  • 6 Карлос Друсар друсаното Карли

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    От Ливан съм, бате, проблем ли имаш с нас ливанците. Защо се противопоставяш на волята на Аллах?

    Коментиран от #8, #15

    15:20 14.10.2025

  • 7 честен ционист

    3 12 Отговор

    До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Хипотетично може да се състезава за новата Палестина, когато там я направят.

    15:20 14.10.2025

  • 8 честен ционист

    0 10 Отговор

    До коментар #6 от "Карлос Друсар друсаното Карли":

    Те в Ливан са 90% палестинци, 5% друзи и останалите арменци и тук таме някой грък. Няма такова нещо като ливанска народност.

    Коментиран от #11

    15:23 14.10.2025

  • 9 Мацка

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ами пича като няма договор с федерацията какво иска?

    Коментиран от #16

    15:25 14.10.2025

  • 10 Знаещ

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мацка":

    Ами че той си е голям. Това е идеята на световен шампион, нали. Всъщнос е най големия. На негов гръб всички ит ,,федерацията,, и др. такива печелят.

    15:27 14.10.2025

  • 11 Това е по-добре

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Поне знаем че няма нищо нечистоплътно в него като например ерусалимско или руско.

    15:30 14.10.2025

  • 12 малиии

    4 0 Отговор
    " българите " серят ли ,сейрят... На статията

    15:33 14.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ел кондор паса

    0 3 Отговор
    Мноого рано сложихте ...парата на тезгяха....Едно време говореха.........Първо направи име ,а после парата ...ще дойде сама....ПС...Понеже няма отговор да попитам....Ефбет даде коефициент 2.1 , а после го свали на 2 за 229,5кг в изхвърлянето.......само ДА...Тоест от тази измама ефбет е спечелил доста пари....да отдели процент и за Карлос Насар...

    15:38 14.10.2025

  • 15 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Карлос Друсар друсаното Карли":

    То и Стив Джобс е половин сириец, а разни си държат Айфончетата и не ги интересува. Това е съдбата и нямаш избор.

    15:38 14.10.2025

  • 16 Карлос Друсар друсаното Карли

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мацка":

    Нещо си ми обидена, защото нямаш шанс с мен. Прав ли съм, сeкси?
    Ако искаш да се видим някоя вечер, ще гледам да я няма тази мoята чyкалка.. ще си изкараме добре, какво ще кажеш?

    15:47 14.10.2025

  • 17 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мацка":

    да бе представяш ли си, спечелил няколко световни титли в различни категории, станал олимпийски шампион, изпочупил де що намерил рекорд и вече се мисли за голямата работа. Ти си къде-къде по-голяма от него. Абе ти за мен си топа!

    15:59 14.10.2025

  • 18 Ботьо Ботев

    2 0 Отговор
    Карлос, защо се занимаваш с дебилите но федерацията, министъра на спорта, президента и другите дебили за съжаление в тази страна .
    Млад си отивай на вън, Катар или където и да е вземи им парите, подсигури си битието и ги зарежи всички тези лакомници.
    Нашите боклуци обичат само да се снимат с теб за да се покажат по телевизията ...и това е.
    Успех момче ти ще си българин независимо за коя страна се състезаваш, бъди здрав и благословен!

    Коментиран от #19

    16:04 14.10.2025

  • 19 Карлос Друсар

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ботьо Ботев":

    Ма бате ти не разбираш ли, давам им договор на тез шмaтки от федерацията, дето моите мутри са го писали, те не щат да го подпишат. И не ми дават пари, щото нямам договор, пълна лудост е това.

    16:08 14.10.2025

