Карлос Насар: Не мога да продължавам да се унижавам и да ме карат да се чувствам неудобно

Карлос Насар коментира обтегнатите си отношения с Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ).

"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви са", започна Насар пред БНТ.

"Предложих примерен договор, не ми се отговори в продължение на няколко месеца. Аз не мога да продължавам да се унижавам, искайки собствените си пари и да ме карат да се чувствам неудобно и просто на Стефан Ботев казах, че оттук нататък той ще говори с мениджъра ми. Представих го и съм му дал номер, на който да се обади. Той ми каза, че ще му се обади, но явно не иска да говори с него, а имаше възможност. Сега бяхме на световното заедно", сподели Насар.

Олимпийският първенец отхвърли твърденията на президента на БФВТ, че той му е предложил договор, който обаче е бил игнориран от 21-годишния тежкоатлет.

"Той малко не представлява нещата последователно. Аз му дадох този договор преди пет месеца да го прегледа и да се коментира. Той ми го връчва сега преди световното и аз му казах, че оттук нататък тези неща ще се коментират с моя мениджър. Аз искам да мисля единствено и само за тренировки. А дали той ще ми го даде на мен и аз ще му го дам на него... мисля, че щеше да стане едно прехвърляне на топката преди световното. Да се занимавам с такова нещо е малко несериозно", сподели още големият шампион.