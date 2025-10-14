Новини
Карлос Насар: Не мога да продължавам да се унижавам и да ме карат да се чувствам неудобно

14 Октомври, 2025 15:30

Предложих примерен договор, не ми се отговори в продължение на няколко месеца

Карлос Насар: Не мога да продължавам да се унижавам и да ме карат да се чувствам неудобно - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Насар коментира обтегнатите си отношения с Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ).

"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви са", започна Насар пред БНТ.

"Предложих примерен договор, не ми се отговори в продължение на няколко месеца. Аз не мога да продължавам да се унижавам, искайки собствените си пари и да ме карат да се чувствам неудобно и просто на Стефан Ботев казах, че оттук нататък той ще говори с мениджъра ми. Представих го и съм му дал номер, на който да се обади. Той ми каза, че ще му се обади, но явно не иска да говори с него, а имаше възможност. Сега бяхме на световното заедно", сподели Насар.

Олимпийският първенец отхвърли твърденията на президента на БФВТ, че той му е предложил договор, който обаче е бил игнориран от 21-годишния тежкоатлет.

"Той малко не представлява нещата последователно. Аз му дадох този договор преди пет месеца да го прегледа и да се коментира. Той ми го връчва сега преди световното и аз му казах, че оттук нататък тези неща ще се коментират с моя мениджър. Аз искам да мисля единствено и само за тренировки. А дали той ще ми го даде на мен и аз ще му го дам на него... мисля, че щеше да стане едно прехвърляне на топката преди световното. Да се занимавам с такова нещо е малко несериозно", сподели още големият шампион.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 16 Отговор
    Карлос президент, ама на Палестина.

    15:38 14.10.2025

  • 2 дедо

    6 5 Отговор
    Уау! Велик е Карлос Насар! Обаче, както се казва по журналистически, Стефан Ботев също е бил световен шампион за България - двукратен - и е вдигал в кариерата си 250 кг. в изтласкването и 450 кг в двубой. Може би взаимното уважение, а не унижение, ще е най-правилно?

    Коментиран от #7

    15:42 14.10.2025

  • 3 явер

    7 2 Отговор
    Такава ни е всичката работа, ама иначе искаме много и се мислим за големи, а сме една плюнка. Как еврото ще ни пречи, Франция ще финансираме. Българино!!!!

    15:43 14.10.2025

  • 4 ои8уйхътгрф

    16 1 Отговор
    Момче, взимай си уменията и багажа И БЯГАЙ ДАЛЕЧ от помийната яма наречена "блъхария"... Отивай в Катар хем да изкараш кинти, хем да те носят на ръце...

    15:44 14.10.2025

  • 5 Неизбежно е

    7 0 Отговор
    И този ще отиде за пари да вдига за Катар.Саже много се задължа в българските щанги.

    15:48 14.10.2025

  • 6 явер

    9 0 Отговор
    Защо сме били под османска власт 500 години, ами било ни е хубава, туй е истината. Обичаме друг външен да ни ръководи, когато трябва да ни по удари, друг да мисли за нас, а иначе голям го вадим ама мек. Карлос бягай от тази територия, след години като почнат да те болят ставите, поне ще имаш пари, тука е идиоти, луди, лъжливи, крадливи, мързеливи хора.

    15:49 14.10.2025

  • 7 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "дедо":

    Без да принизявам труда и таланта на хората, но в онези отдавнашни времена шампионите бяха така яко назобени, че и представа си нямаш...
    Тогава, в онези времена, синът ми тренираше щанги в спортното и един ден просто каза "СПИРАМ, сменете ми училището"... ЩО така, бе сине??? Щото ми казаха "без допинг нямаш никакъв шанс дори за републиканското", а аз НЯМА да взимам тая гадост"...

    В сегашните условия на як контрол онези шампиони едва ли изобщо ще се класират за световното...

    Коментиран от #9

    15:51 14.10.2025

  • 8 Георги

    7 0 Отговор
    Не знам защо това момче си губи времето в България, тоя спорт е до време, а после ... ??? Отивай си уреждай живота. Колкото до Ботев, а и не само включвам всички спортисти на ръководни постове, каква е идеята да сложиш бивш спортис за мениджър на цяла федерация, та те дори за собствените си дела са наемали мениджъри ??? Това е работа за хора с умения и опит - при това не спортен, а ръководен!

    15:51 14.10.2025

  • 9 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":

    в професионалния спорт вариант няма вариант без допинг. Както се казва: без химия няма физика! Или вземаш това, което още не е забранено или гориш.

    15:54 14.10.2025

  • 10 Карлос Друсар

    1 4 Отговор
    Аз съм номер 1 бе шмaтки. Аз давам договора, вие го подписвате, по моите правила. Вие сте ми работодател на мен, федерацията и целия бг народ, а не аз на вас. На никого нищо не дължа.
    И федерацията требе да ми дава пари на калпак, нищо че нямам договор.
    Нали чужденците бяхме привилегировани в тая държава, какво стана!?!?!?

    16:05 14.10.2025

  • 11 Янко Русев

    1 0 Отговор
    Карлос ще отиде да се състезава за Катар.

    16:14 14.10.2025

  • 12 Некой си

    3 0 Отговор
    Да отива момчето в чужбина, тук нищо добро него чака!

    16:16 14.10.2025

  • 13 Гост

    0 0 Отговор
    Не му вярвам, ама той си е повярвал...

    16:18 14.10.2025

  • 14 В България

    0 0 Отговор
    пари вземат само престъпниците, а тези които прославят името на България - чакали ги яли. Парите си иска човека, какво не разбират от Мафиотската тежкоатлетика? Ако искат да вдига за България, ще се занимават с неговия адвокат, която работа е да вдига цифри, а не тежести.

    16:19 14.10.2025

  • 15 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Преди време един шеф на волейбола го съсипа, даже накара Пламен Константинов да лети от Пекин до София и обратно за да доказва че няма сестра... Сега тоя шеф съсипва щангите.

    16:20 14.10.2025

  • 16 гриф

    0 0 Отговор
    Който си го може,си го може и без федерация.
    Кога онази никога не станала олимпийски шампион,но станала шеф на федерация,ще разбере това?!
    Кога ще го проумеят и треньорите на Левски, стоящи зад шефката си?

    16:22 14.10.2025

  • 17 Буден

    0 0 Отговор
    ТОЧНО ТАКА МОМЧЕ И НАКРАЯ ВЗЕМАЙ ЩО ТИ ДАВАТ И БЯГАЙ.

    16:29 14.10.2025

