Карлос Насар: Не мога да продължавам да се унижавам и да ме карат да се чувствам неудобно

Карлос Насар коментира обтегнатите си отношения с Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ).
"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви са", започна Насар пред БНТ.
"Предложих примерен договор, не ми се отговори в продължение на няколко месеца. Аз не мога да продължавам да се унижавам, искайки собствените си пари и да ме карат да се чувствам неудобно и просто на Стефан Ботев казах, че оттук нататък той ще говори с мениджъра ми. Представих го и съм му дал номер, на който да се обади. Той ми каза, че ще му се обади, но явно не иска да говори с него, а имаше възможност. Сега бяхме на световното заедно", сподели Насар.
Олимпийският първенец отхвърли твърденията на президента на БФВТ, че той му е предложил договор, който обаче е бил игнориран от 21-годишния тежкоатлет.
"Той малко не представлява нещата последователно. Аз му дадох този договор преди пет месеца да го прегледа и да се коментира. Той ми го връчва сега преди световното и аз му казах, че оттук нататък тези неща ще се коментират с моя мениджър. Аз искам да мисля единствено и само за тренировки. А дали той ще ми го даде на мен и аз ще му го дам на него... мисля, че щеше да стане едно прехвърляне на топката преди световното. Да се занимавам с такова нещо е малко несериозно", сподели още големият шампион.
До коментар #2 от "дедо":Без да принизявам труда и таланта на хората, но в онези отдавнашни времена шампионите бяха така яко назобени, че и представа си нямаш...
Тогава, в онези времена, синът ми тренираше щанги в спортното и един ден просто каза "СПИРАМ, сменете ми училището"... ЩО така, бе сине??? Щото ми казаха "без допинг нямаш никакъв шанс дори за републиканското", а аз НЯМА да взимам тая гадост"...
В сегашните условия на як контрол онези шампиони едва ли изобщо ще се класират за световното...
До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":в професионалния спорт вариант няма вариант без допинг. Както се казва: без химия няма физика! Или вземаш това, което още не е забранено или гориш.
И федерацията требе да ми дава пари на калпак, нищо че нямам договор.
Нали чужденците бяхме привилегировани в тая държава, какво стана!?!?!?
Кога онази никога не станала олимпийски шампион,но станала шеф на федерация,ще разбере това?!
Кога ще го проумеят и треньорите на Левски, стоящи зад шефката си?
