По пътя към Световното: Косово шокира Стокхолм! Франция се спъна в Рейкявик. Германия пречупи Северна Ирландия в Белфаст

Германия надви с 1:0 като гост на Северна Ирландия в световна квалификация между двете селекции. Двубоят бе на стадион "Уиндзор Парк" в Белфаст.



Ник Волтемаде направи разликата в 31-ата минута, когато бе намерен от Давид Раум.



Британците са трети в групата с 6 точки, а германците остават първи, имащи 9.

Франция завърши 2:2 като гост на Исландия мач от четвъртия кръг на група "Д" на европейските квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Световните вицешампиони играха без своя капитан Килиан Мбапе, който е контузен.

Домакините откриха резултата в края на първото полувреме, когато точен беше Виктор Палсон. В рамките на пет минути между 63-ата и 68-ата минута на втората част "петлите" стигнаха до пълен обрат. Първо се разписа Кристофър Нкунку, след което Жан-Филип Матета направи 2:1. Кристиан Хлинсон в 70-ата минута обаче изравни за Исландия, който е на трето място в класирането с 4 точки. Лидер е Франция с 10 точки, пред тима на Украйна със 7, който тази вечер спечели с 2:1 срещу Азербайджан.

Словакия взе превес над гостуващия Люксембург след 2:0 в световна квалификация от група "А". Мачът бе на стадион "Антон Малатинскехо" в Търнава.



Адам Оберт откри в 55-ата минута след асистенция на Ондрей Дуда. Иван Шранц оформи крайния резултат в 72-ата минута, когато бе намерен от Давид Ханцко.



Словаците са втори в групата, имащи 9 точки, с колкото е и първият Германия, разполагащ с по-добра голова разлика. Люксембург е последен и без точки.

Швеция загуби с 0:1 от Косово като домакин в четвърти мач и за двата отбора от група "В" на световните квалификации. Срещата бе на стадион "Улеви".



Фисник Аслани вкара в 32-ата минута, благодарение на подаване от Велдин Ходжа.



Швеция остава на последната четвърта позиция с една точка. Косово е втори, имащ 7.



Белгия обърна Уелс до 4:2 в световната пресявка от група "J". Мачът бе на стадион "Кардиф Сити".



Джо Родън откри в осмата минута, когато бе намерен от Сорба Томас. Кевин де Бройне изравни от наказателен удар в 18-ата минута. Томас Мюние даде преднина на гостите в 24-ата минута чрез пас на Джереми Доку. Де Бройне пак вкара в 76-ата минута от нов наказателен удар. Нейтън Бродхед намали в 89-ата минута след подаване на Кийфър Мур. Леандро Тросар сложи точка на спора в 90-ата минута.



Уелс е трети с 10 точки в групата. Белгия вече е първи с 14 точки, изпреварвайки Северна Македония, имащ 13.



Словения и Швейцария приключиха 0:0 в световна пресявка за Мондиал 2026 в група "В". Мачът бе на стадион "Стожице" в столицата Любляна.



Гостите остават първи с 10 точки, а словенците са трети със само 3.



Украйна спечели домакинството си на Азербайджан с 2:1 в световните квалификации от група "D". Мачът бе на стадион "МКС Краковия" в Краков.



Олексий Гуцуляк откри в 30-ата минута, когато получи пас от Руслан Малиновский. Виталий Миколенко си вкара автогол в третата минута от добавеното време на първата част и изравни. Малиновский фиксира крайния резултат в 64-ата минута, благодарение на асистенция от Олексий Гуцуляк.



Украйна е втори в групата със 7 точки, само на 3 зад водача Франция, който е също с 4 изиграни мача. Азерите са последни с една точка.

Всички резултати:

Първа група: Словакия – Люксембург 2:0 и Сев. Ирландия – Германия 0:1

Втора група: Швеция – Косово 0:1 и Словения – Швейцария 0:0

Четвърта група: Исландия – Франция 2:2 и Украйна – Азербайджан 2:1

Десета група: Северна Македония – Казахстан 1:1 и Уелс – Белгия 2:4