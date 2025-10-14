Новини
Халф на Интер: Юрген Клоп все още ми дължи 50 евро

Халф на Интер: Юрген Клоп все още ми дължи 50 евро

14 Октомври, 2025 16:30 601 1

Мхитарян подчерта човечността и чувството за хумор на германския специалист Клоп, който постави основите на възхода на Ливърпул

Халф на Интер: Юрген Клоп все още ми дължи 50 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Интер Милано Хенрик Мхитарян припомни ситуация с бившия си треньор в Борусия Дортмунд Юрген Клоп, с който са били много близки. Това разказа арменският футболист по време на "Фестивал дело Спорт" в Тренто, организиран от вестник "Гадзета дело Спорт".

Мхитарян подчерта човечността и чувството за хумор на германския специалист Клоп, който постави основите на възхода на Ливърпул.

"Всеки път, когато исках да разговарям с Юрген Клоп, той беше на разположение. Той винаги беше готов, независимо дали ставаше въпрос за футбол или лични проблеми. Много съм му признателен за това", каза халфът.

"Все още ми дължи 50 евро. По време на една тренировка направихме облог: ако вкарам седем гола по време на едно упражнение, ще ми даде 50 евро, в противен случай - аз ще му ги дължа. Започнах, но топката така и не влизаше във вратата - минаваше встрани, удрях гредите. В един момент той прекъсна упражнението и ми каза, че му дължа 50 евро. Отидох до съблекалнята и му ги дадох. Два дни по-късно играхме срещу Айнтрахт Франкфурт. Спечелихме с 2:1 и аз вкарах двата гола. След мача той дойде да ме прегърне, а аз му поисках 50 евро", разказа историята като анекдот Хенрик Мхитарян.


  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Баце редовно вкарваше голове за Бистришките тигри ,за които получаваше 500€ банкноти.Това е нападател

    16:36 14.10.2025

