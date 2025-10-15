Новини
Вече са ясни 28 от участниците на Мондиал 2026

15 Октомври, 2025 16:30 509 0

Световното първенство през следващото лято ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико

Вече са ясни 28 от участниците на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Общо 28 национални отбора се класираха за Мондиал 2026 след провеждането на квалификациите през октомври. Световното първенство през следващото лято ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Остава да се определят още 20 участника в турнира, като основно те са от Европа - 15. Чакат се и три отбора от зона КОНКАКАФ, а освен това и два финалиста от междуконтиненталните плейофи също ще намерят място на форума.

Класиралите се до момента:

Домакини: САЩ, Канада, Мексико;

Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южна Корея, Йордания, Австралия, Катар и Саудитска Арабия;

Африка: Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, ЮАР, Кот д’Ивоар и Сенегал;

Южна Америка: Аржентина, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Парагвай и Колумбия;

Океания: Нова Зеландия;

Европа: Англия.


