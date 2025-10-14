Светльо Вуцов ще ни пази от нов погром във Валядолид, Димитър Велковски сменя Християн Петров на левия бек

Националният селекционер Александър Димитров има намерение да направи промени във всички линии за днешното гостуване на Испания, спрямо двубоя с Турция, загубен с 1:6, предаде Топспорт.

На вратата се очаква да се завърне Светослав Вуцов. Димитър Велковски ще действа като ляв бек вместо Християн Петров, а на десния може да се експериментира с повикания по спешност от младежите Мартин Георгиев. Както е известно, Иван Турицов отпадна заради контузия, а Виктор Попов сбърка за четири от шестте попадения на Турция, вкарвайки си и автогол. Едва ли селекционерът ще рискува пак да заложи на бившия бранител на Черно море. Кристиян Димитров също най-вероятно ще е сред 11-те в центъра на защитата.

В средата на терена се очаква Димитров да пусне двамата ни играчи от Англия - Илия Груев (Лийдс) и Филип Кръстев (Оксфорд). Марин Петков пък ще седне на пейката.

За мача с югоизточните ни съседи бившият треньор на Берое и Локо ГО бе направил цели 8 промени в състава Илиан Илиев, който заемаше поста преди него.