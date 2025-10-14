Новини
Светльо Вуцов ще ни пази от нов погром във Валядолид, Димитър Велковски сменя Християн Петров на левия бек

14 Октомври, 2025 09:26 781 7

"Англичаните" Груев и Кръстев ще разбиват и организират атаки в центъра на терена срещу Испания

Светльо Вуцов ще ни пази от нов погром във Валядолид, Димитър Велковски сменя Християн Петров на левия бек - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният селекционер Александър Димитров има намерение да направи промени във всички линии за днешното гостуване на Испания, спрямо двубоя с Турция, загубен с 1:6, предаде Топспорт.

На вратата се очаква да се завърне Светослав Вуцов. Димитър Велковски ще действа като ляв бек вместо Християн Петров, а на десния може да се експериментира с повикания по спешност от младежите Мартин Георгиев. Както е известно, Иван Турицов отпадна заради контузия, а Виктор Попов сбърка за четири от шестте попадения на Турция, вкарвайки си и автогол. Едва ли селекционерът ще рискува пак да заложи на бившия бранител на Черно море. Кристиян Димитров също най-вероятно ще е сред 11-те в центъра на защитата.

В средата на терена се очаква Димитров да пусне двамата ни играчи от Англия - Илия Груев (Лийдс) и Филип Кръстев (Оксфорд). Марин Петков пък ще седне на пейката.

За мача с югоизточните ни съседи бившият треньор на Берое и Локо ГО бе направил цели 8 промени в състава Илиан Илиев, който заемаше поста преди него.


България
  • 1 Специалиста

    6 4 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност., КАЗАХ!

    09:28 14.10.2025

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    Този Християн Петров какво го пробутват. Предният път като бе титуляр и паднахме 5:0 от Св. Ирландия. Тук виновни бяха много други, но има вина при първия гол, а нататък не съм обърнал внимание.

    09:32 14.10.2025

  • 3 слаба е защитата

    2 0 Отговор
    лесно ни вкарват голове . нашите нападатели имат 20 процента успеваемост . малко е . с тази подредба последователно се редуват вълни . вкарват ни 2 ние нищо или вкарваме един . втората вълна е вкарват ни още два а ние нищо . третата вълна ни приключва . на терена се научават като падат . и отпадат . капитализма изтисква еврото и левовете в тоя турнир .

    09:38 14.10.2025

  • 4 дядо поп

    7 0 Отговор
    С хора които не могат да изнесат топката от нашата половина и да вържат два паса , хора които я ритат на където са обърнати или в най добрия случай към противниковата половина за футбол не може да се говори изобщо.

    09:38 14.10.2025

  • 5 Истината-винаги

    2 0 Отговор
    Погрома довечера е сигурен. С този материал действителността е такава. По бездарен и нещастен национален отбор никога не сме имали. В Европа може би само отбора на Сан Марино е по слаб от нашия, но не съм напълно сигурен. А треньора,за него по добре нищо да не казвам, като за умрелите или хубаво или нищо.

    10:10 14.10.2025

  • 6 ВарнаГларуса

    0 0 Отговор
    изобщо несъм фен на виктор попов, но да го хулят само него е напълно неправилно, Първото полувреме с/у турците Петков имаше сили и се връщаше да помага, както и централния, там беше най скъпия им футболист, но се справяха, а второто, като се измориха наще хъми, оня ни разпиля, нямаха сили да го гонят, ако и довечера издъхнат второто полувреме, нищо добро не ни чака .....

    10:18 14.10.2025

  • 7 Петър

    2 0 Отговор
    Не разбирам защо се тревожите толкова! Г. Иванов вече е член на ФУФА и за следващият период ще ни уреди с нова група! Ще играем с Андора.Лихтенщайн и Гибралтар. В Гибралтар например стадионът е до летището. Времето за игра е когато няма полети.Иначе как ще чуват свирката на съдията? В другите,изброени страни, футболистите не са професионалисти.Как един готвач ще тича по игрището? А? Е, тогава няма начин да не сме поне на второ място
    А сега сериозно.... На нашите футболери им липсват сериозни футболни умения. Футболът е проста игра. Но започва да се играе с глава и завършва с крак. Тук при нашите футболисти се прекъсва веригата. Та,който и тренер да дойде,все ще е същото.Трябва сериозни методисти да започнат сериозна работа в школите и след 10-15 г. ще имаме футбол.В София испанците ни пощадиха от уважение към Стоичков!

    10:31 14.10.2025

