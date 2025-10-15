Новини
Англия се класира за Мондиала след погром над Латвия като гост, Италия отнесе Израел

15 Октомври, 2025 06:09, обновена 15 Октомври, 2025 05:15 636 0

Турция смачка Грузия, Унгария попари Португалия в края

Англия се класира за Мондиала след погром над Латвия като гост, Италия отнесе Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Снощи се изиграха последната порция от октомврийските мачове от световните квалификации в зона "Европа", предаде sportal.bg.

И този път станахме свидетели на някои доста заплетени сблъсъци и на някои любопитни резултати. За съжаление, България записа четвърта поредна загуба на сметката си, след 0:4 в гостуването си на Испания.

В първата среща за деня Естония и Молдова не успяха да се победят и завършиха наравно.

Англия не допусна изненада и разби Латвия с 5:0 като гост, като така стана първият европейски тим, осигурил си място на Мондиала.

Португалия също бе близо до класиране ва Световното, но Унгария се добра до късно равенство в Лисабон и отложи празненствата на Роналдо и компания.

Турция продължи наказателната си акция срещу Грузия и записа нова голяма победа с 4:1.

Ейре изтръгна изключително ценна победа с 1:0 над Армения и остава в играта.

Италия показа класа и се разправи с класическото 3:0 срещу Израел.

Сърбия се събуди и стигна до успех с 3:1 над Андора, с който остава в битката поне за второто място в своята група.


