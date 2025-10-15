Новини
Тотнъм върна официално на работа спортен директор

Тотнъм върна официално на работа спортен директор

15 Октомври, 2025 17:00

Новината беше обявена официално днес

Тотнъм върна официално на работа спортен директор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Тотнъм върна Фабио Паратичи като спортен директор на клуба. Новината беше обявена официално днес.

53-годишният Паратичи беше принуден да напусне поста си при „шпорите“ през април 2023 г., след като беше замесен в скандала с фиктивни капиталови печалби, известен като „Plusvalenze“, по време на работата си в Ювентус (2010-2021). Това доведе до 30-месечна санцкия от ФИФА.

Наказанието на Паратичи официално е изтекло през лятото, поради което той може да се завърне към работата си в Тотнъм.

В новата управленска структура италианецът ще работи в тандем с датчанина Йохан Ланге, който пое функциите на технически директор именно след оттеглянето на Паратичи.


