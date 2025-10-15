Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сенегал се класира за Световното по футбол след разгром над Мавритания

Сенегал се класира за Световното по футбол след разгром над Мавритания

15 Октомври, 2025 08:09, обновена 15 Октомври, 2025 07:12 539 0

  • сенегал-
  • мавритания-
  • футбол-
  • световна квалификация

Тимът завърши на първо място в квалификационната си група

Сенегал се класира за Световното по футбол след разгром над Мавритания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенегал разгроми с 4:0 съседите си Мавритания, предаде Топспорт. По този начин тимът завърши на първо място в квалификационната си група и се класира на Световното първенство догодина.

Това е трето поредно Световно първенство за страната.

Безспорният лидер на отбора, Садио Мане, откри резултата в добавеното време на първата част с безупречен пряк свободен удар.

В 48-ата минута Крепен Диата даде перфектен пас към Мане, който хладнокръвно завърши в наказателното поле, за да отбележи втория си гол за вечерта.

В 64-ата минута Николас Джаксън изпрати прецизно центриране към Илиман Ндиайе, който хладнокръвно завърши и направи 3:0.

В 85-ата минута Хабиб Диало оформи крайното 4:0.


Сенегал
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ