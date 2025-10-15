Сенегал се класира за Световното по футбол след разгром над Мавритания

Главен редактор във Fakti.bg

Сенегал разгроми с 4:0 съседите си Мавритания, предаде Топспорт. По този начин тимът завърши на първо място в квалификационната си група и се класира на Световното първенство догодина.

Това е трето поредно Световно първенство за страната.

Безспорният лидер на отбора, Садио Мане, откри резултата в добавеното време на първата част с безупречен пряк свободен удар.

В 48-ата минута Крепен Диата даде перфектен пас към Мане, който хладнокръвно завърши в наказателното поле, за да отбележи втория си гол за вечерта.

В 64-ата минута Николас Джаксън изпрати прецизно центриране към Илиман Ндиайе, който хладнокръвно завърши и направи 3:0.

В 85-ата минута Хабиб Диало оформи крайното 4:0.