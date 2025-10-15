Новини
Спорт »
Волейбол »
Любо Ганев за смяната на Варна със София: Трудно, но правилно решение

Любо Ганев за смяната на Варна със София: Трудно, но правилно решение

15 Октомври, 2025 10:05 422 3

  • любо ганев-
  • волейбол

Разликата между залите е огромна - 5250 места, подчерта президентът на Българската федерация по волейбол

Любо Ганев за смяната на Варна със София: Трудно, но правилно решение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира пред БНТ решението домакинството на мачовете от Евроволей 2026 да бъде в София, а не във Варна, предаде Топспорт.

Той подчерта, че решението е взето след детайлен анализ от Управителния съвет и е продиктувано единствено от желанието повече фенове да подкрепят отбора.

"Ние сме 17 човека в управителния съвет. Всеки изказа своите плюсове и минуси и преценихме, че най-доброто за българския волейбол е да дадем заслуженото на нашия седми играч - публиката. Разликата между залите е огромна - 5250 места повече в София за седемте домакински мача. Това означава 5250 души повече на всеки мач, които ще могат да гледат момчетата на живо", каза Ганев.

Той обясни, че решението е било съгласувано с всички институции и с Европейската конфедерация по волейбол:

"Президентът на конфедерацията каза, че има голям интерес и попита дали нямаме по-голяма зала. Проверихме дали залата е свободна, министърът ще осигури ли финансирането, и получихме потвърждение от всички страни - от конфедерацията, министъра и общината. Варна реагира изключително коректно - кметът също помогна и разбира решението. В крайна сметка голямото мнозинство в управителния съвет избра София."

Било е обсъждано част от мачовете да се играят и във Варна, но този вариант е отпаднал:

"Ако бяхме направили пет мача във Варна, пак щяхме да играем пред 5000 зрители по-малко. Затова решихме всички срещи да са в София - това е най-доброто за националния отбор".

Ганев коментира и философията си за развитието на волейбола у нас:

"При нас никога не е имало дилема кой ще играе, защото баща му дава пари. Даваме възможност на всички състезатели, които са достигнали определено ниво, да се развиват. Нужно е да има база, треньорски щаб, идоли, които да вдъхновяват младите, и възможност да играят в мачовете. Федерацията трябва да създава правилата и да се грижи за националните интереси. Пет години съм председател, но всички - и клубове, и национални отбори - гледаме в една посока".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това беше много

    5 2 Отговор
    нечестно спрямо варненци!
    София с нищо не заслужи тази привилегия, варненци стояха зад моччетата и при загубите и при победите!
    Срам за Ганев.

    Коментиран от #2

    10:11 15.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това беше много":

    Алчни шопиянци ❗
    Те дори искаха Морска администрация и управлението на ВМФ да е в Шопия ❗

    10:16 15.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    "...това е най-доброто за националния отбор".
    Откровена ЛЪЖА❗ Волейболистите преди време НАСТОЯВАХА да играят във Варна,
    където публиката е техния седми играч,
    а не в София, където залата мълчи сякаш са в траур❗

    10:20 15.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ