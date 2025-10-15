Любо Ганев за смяната на Варна със София: Трудно, но правилно решение

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира пред БНТ решението домакинството на мачовете от Евроволей 2026 да бъде в София, а не във Варна, предаде Топспорт.
Той подчерта, че решението е взето след детайлен анализ от Управителния съвет и е продиктувано единствено от желанието повече фенове да подкрепят отбора.
"Ние сме 17 човека в управителния съвет. Всеки изказа своите плюсове и минуси и преценихме, че най-доброто за българския волейбол е да дадем заслуженото на нашия седми играч - публиката. Разликата между залите е огромна - 5250 места повече в София за седемте домакински мача. Това означава 5250 души повече на всеки мач, които ще могат да гледат момчетата на живо", каза Ганев.
Той обясни, че решението е било съгласувано с всички институции и с Европейската конфедерация по волейбол:
"Президентът на конфедерацията каза, че има голям интерес и попита дали нямаме по-голяма зала. Проверихме дали залата е свободна, министърът ще осигури ли финансирането, и получихме потвърждение от всички страни - от конфедерацията, министъра и общината. Варна реагира изключително коректно - кметът също помогна и разбира решението. В крайна сметка голямото мнозинство в управителния съвет избра София."
Било е обсъждано част от мачовете да се играят и във Варна, но този вариант е отпаднал:
"Ако бяхме направили пет мача във Варна, пак щяхме да играем пред 5000 зрители по-малко. Затова решихме всички срещи да са в София - това е най-доброто за националния отбор".
Ганев коментира и философията си за развитието на волейбола у нас:
"При нас никога не е имало дилема кой ще играе, защото баща му дава пари. Даваме възможност на всички състезатели, които са достигнали определено ниво, да се развиват. Нужно е да има база, треньорски щаб, идоли, които да вдъхновяват младите, и възможност да играят в мачовете. Федерацията трябва да създава правилата и да се грижи за националните интереси. Пет години съм председател, но всички - и клубове, и национални отбори - гледаме в една посока".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това беше много
София с нищо не заслужи тази привилегия, варненци стояха зад моччетата и при загубите и при победите!
Срам за Ганев.
Коментиран от #2
10:11 15.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Това беше много":Алчни шопиянци ❗
Те дори искаха Морска администрация и управлението на ВМФ да е в Шопия ❗
10:16 15.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Откровена ЛЪЖА❗ Волейболистите преди време НАСТОЯВАХА да играят във Варна,
където публиката е техния седми играч,
а не в София, където залата мълчи сякаш са в траур❗
10:20 15.10.2025