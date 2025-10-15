Любо Ганев за смяната на Варна със София: Трудно, но правилно решение

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира пред БНТ решението домакинството на мачовете от Евроволей 2026 да бъде в София, а не във Варна, предаде Топспорт.

Той подчерта, че решението е взето след детайлен анализ от Управителния съвет и е продиктувано единствено от желанието повече фенове да подкрепят отбора.

"Ние сме 17 човека в управителния съвет. Всеки изказа своите плюсове и минуси и преценихме, че най-доброто за българския волейбол е да дадем заслуженото на нашия седми играч - публиката. Разликата между залите е огромна - 5250 места повече в София за седемте домакински мача. Това означава 5250 души повече на всеки мач, които ще могат да гледат момчетата на живо", каза Ганев.

Той обясни, че решението е било съгласувано с всички институции и с Европейската конфедерация по волейбол:

"Президентът на конфедерацията каза, че има голям интерес и попита дали нямаме по-голяма зала. Проверихме дали залата е свободна, министърът ще осигури ли финансирането, и получихме потвърждение от всички страни - от конфедерацията, министъра и общината. Варна реагира изключително коректно - кметът също помогна и разбира решението. В крайна сметка голямото мнозинство в управителния съвет избра София."

Било е обсъждано част от мачовете да се играят и във Варна, но този вариант е отпаднал:

"Ако бяхме направили пет мача във Варна, пак щяхме да играем пред 5000 зрители по-малко. Затова решихме всички срещи да са в София - това е най-доброто за националния отбор".

Ганев коментира и философията си за развитието на волейбола у нас:

"При нас никога не е имало дилема кой ще играе, защото баща му дава пари. Даваме възможност на всички състезатели, които са достигнали определено ниво, да се развиват. Нужно е да има база, треньорски щаб, идоли, които да вдъхновяват младите, и възможност да играят в мачовете. Федерацията трябва да създава правилата и да се грижи за националните интереси. Пет години съм председател, но всички - и клубове, и национални отбори - гледаме в една посока".