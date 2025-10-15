Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Наредиха на Кубрат Пулев да защити пояса си срещу Моузес Итаума

Наредиха на Кубрат Пулев да защити пояса си срещу Моузес Итаума

15 Октомври, 2025 11:35 767 5

  • кубрат пулев-
  • бокс-
  • титла

Световната боксова асоциация отмени задължението на българина да се бие с Майкъл Хънтър

Наредиха на Кубрат Пулев да защити пояса си срещу Моузес Итаума - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световната боксова асоциация освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър, предаде БТА.

Вместо това българинът ще трябва да излезе на ринга срещу британеца Моузес Итаума, ако иска да запази отличието си.

С решение от 14 октомври (вторник), публикувано от журналиста Дан Рафаел, Световната боксова асоциация (WBA) приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата. От WBA отчитат, че Хънтър има друго желание за развитие на кариерата си и вече не е в позиция да бъде претендент за пояса, който Пулев спечели в края на миналата година с победа над германеца Махмуд Чар.

По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг, като е спечелил всички 13. В 11 от тях той постига победа с нокаут, като във всички съкрушителният удар идва в първия или във втория рунд.

Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.

Очакванията бяха следващият мач на Итаума да бъде на 13 декември в Манчестър срещу противник, който все още не е обявен, но по всяка вероятност решението на WBA ще внесе промяна в плановете на британеца.

Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦНИ

    0 0 Отговор
    Имаш подкрепата ни

    11:45 15.10.2025

  • 2 Анатоли

    2 0 Отговор
    Лоша новина! Кубрат няма шанс срещу Итаума.

    Коментиран от #4

    11:56 15.10.2025

  • 3 Кирил

    2 0 Отговор
    Дискотечен пояс за биткаджия в студентски град.

    11:59 15.10.2025

  • 4 Е човек все някога ще трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анатоли":

    и да се пенсионира. Естесвено, че идват по-млади и с повече енергия и няма да може да се състезава с тях докато сатне на сто години.

    12:09 15.10.2025

  • 5 да ти кажа

    0 0 Отговор
    Кобрети няма шанс...това ще бъде последния му мач.

    12:10 15.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ