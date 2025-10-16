Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Кубрат Пулев: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кубрат Пулев: Най-накрая ще защитя световната си титла

16 Октомври, 2025 13:30 684 12

  • кубрат пулев-
  • бокс-
  • спорт-
  • мурат гасиев

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума

Кубрат Пулев: Най-накрая ще защитя световната си титла - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кубрат Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев на 12 декември в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай.

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума. От екипа на Пулев обаче вече са били уговорили защитата на световната му титла срещу Гасиев, така че 20-годишният британец ще трябва да почака своята възможност. Мениджърите на Пулев и Итаума са в контакт помежду си и Моузес може да участва на галавечерта в Дубай, а впоследствие да се уреди битка между него и победителя от мача Кубрат - Гасиев.

Кубрат Пулев влиза в мача като действащ световен шампион на WBA в тежка категория, след като завоюва титлата с убедителна победа по точки над Махмуд Чар в София през март 2024 г.

С рекорд 32 победи (14 KO) и 3 загуби, както и серия от три поредни успеха, 44-годишният ветеран комбинира дълбока аматьорска школа с богат професионален опит, като е споделял ринга с великани като Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

„Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла”, каза Пулев. „Уважавам Мурат Гасиев – той е силен и опасен съперник – но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Благодаря на IBA и Epic Sports, че направиха това възможно. Нямам търпение отново да вляза на ринга.“


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуфффф Пуллю

    8 0 Отговор
    Пред кой бе пред Усик Ли
    Хахахахахахахаха

    13:35 16.10.2025

  • 2 Даа...

    9 0 Отговор
    пулев пак ще търси левчето по пода . ... ама продължаваме напред.

    13:37 16.10.2025

  • 3 Елин Пелин пасти да яде

    6 0 Отговор
    Каква титла бе,Кубрате? Биеш се за ведомствени награди по разни складове.Два пъти имаше шанс за наистина световна титла с дебелата си кратуна, ( за което БРАВО) но не се разви.Глупости само....бетон,бетон,..Ю Ноу ху ай ем? ..

    13:39 16.10.2025

  • 4 Здравко Желязков от село Стомана

    5 0 Отговор
    Кобра,па ли с некъв стругар ше се биеш е, брат?

    13:43 16.10.2025

  • 5 Тренера 🥊Боксев

    5 0 Отговор
    Кобрааа, да сложиш наколенки.

    13:44 16.10.2025

  • 6 Стар си вече

    6 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш.

    13:45 16.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кобрата....

    3 0 Отговор
    Пак ще отнесе здрав пердах.

    13:52 16.10.2025

  • 10 1-20

    3 0 Отговор
    Много ще го бият този неудачник

    13:59 16.10.2025

  • 11 ФЕН

    0 0 Отговор
    Добре , че пропадна мача с Моузес . Той щеше да сложи край на кариерата ти. Моузес- новият Майк Тайсън. До две години ще е абсолютен шампион.

    14:26 16.10.2025

  • 12 палячо

    1 0 Отговор
    каква титла бе ?

    14:36 16.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ