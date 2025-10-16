Даниил Медведев с трудна победа срещу австралиец в Алмати

Руският ас Даниил Медведев демонстрира класата си и се пребори за място сред най-добрите осем на турнира от сериите ATP 250 в Алмати, Казахстан.

Световният №14 показа хладнокръвие и опит, като елиминира австралийския талант Адам Уолтън след оспорван двубой, приключил с резултат 7:5, 7:6(0) за 1 час и 46 минути.

Медведев, който тази година навърши 29, впечатли с мощен сервис и реализира цели 13 аса – с цели седем повече от 26-годишния си съперник. Въпреки че допусна 7 двойни грешки, руснакът успя да пробие подаването на Уолтън два пъти и показа завидна устойчивост, отразявайки пет от шестте възможности за пробив на австралиеца, който в момента заема 76-ата позиция в световната ранглиста.

След този успех Медведев ще се изправи срещу унгарския представител Фабиан Марожан в битка за място на полуфиналите.