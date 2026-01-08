Новини
Григор Димитров отпадна от белгиец в Бризбън

Григор Димитров отпадна от белгиец в Бризбън

8 Януари, 2026 12:52 898 10

Белгиецът имаше огромно превъзходство на начален удар, както и предимство по всички показатели

Григор Димитров отпадна от белгиец в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Григор Димитров загуби от квалификанта Рафаел Колиньон с 6:7 (1), 3:6 в мач от осминафиналите на турнира АТП250 в Бризбън с награден фонд 800 хиляди долара. Белгиецът имаше огромно превъзходство на начален удар, както и предимство по всички показатели. Двубоят продължи час и 49 минути, като интрига имаше само в първия сет, спечелен от Коливьон с тайбрек. Слабият първи сервис и 32-те непредизвикани грешки бяха в основата на поражението на българина.

ПЪРВИ СЕТ

Григор спечели жребия и избра да сервира в първия гейм. Първата точка е за българина след дълго разиграване, в който Колиньон показа мисоко майсторство. Белгиецът изравни, но с три поредни аса Димитров затвори гейма с 40-15. Подаването на белгиеца започна с дълго разиграване, завършило с удар в аут на Колиньон - 15-0 за Гришо. Последва майсторски сервис и 15-15. При ново равенство 30-30, белгиецът закова топката на линията, а след това с нова точка спечели гейма - 1:1. Димитров наложи високо темпо в началото на своя сервис гейм, но Колиньон издържа и принуси Гришо да сгреши, но след това с безупречно излизане на мрежата изравни - 15-15. Накрая сложи точка на спора отново с отлична игра на мрежата - 40-30 и 2:1. Колиньор започна ударно своето подаване с два топовни сервиса, но при следващото разиграване Гришо принуди съперника си да сгреши, пращайки топката в аут - 15-30. Колиньон обаче продължи да бъде стабилен на първи сервис и затвори гейма - 2:2.

Атрактивно разиграване след първия начален удар на Димитров заслужи аплодисментите на публиката на "Пат Рафтър Арена" - 15-0. Ас по диагонала доближава българина на точка от спечелването на гейма - 40-15. Последва обаче удар в мрежата, а после техничен форхенд и 40-40. Колиньон стигна и до първа възможност за пробив, която бе спасена от Григор със смело излизане на мрежата. С чудесна комбинация българинът стигна до предимство и с ас по правата повежда с 3:2. Подаването на Колиньон започна с две двойни грешки - 30-0, а поредната добра комбинация носи на Григор три поредни възможности за пробив. Белгиецът обаче показа характер и не само ги отрази, но и стигна до предимство. Брутален бекхенд по диагонала на Димитров затрудни съперника и ново равенство 40-40. С технича игра и бързи крака по корта Колиньон все пак успя да спечели най-дългия гейм до момента и да изравни - 3:3. При 30-0 Григор направи две непредизвикани грешки и 30-30, но ретур в мрежата даде нов аванс на българина, който с пети ас по диагонала взе подаването си и повежда - 4:3.

Колиньон сервира с нови топки и той веднага се възползва от това, но при втория сервис Григор изненада съперника си - 15-15. Макар и от втори сервис белгиецът с лекота стигна до успех в гейма - 15-40 и 4:4. Подаването на Димитров започна с удар в мрежата, но бързо обърна резултата с отличен първи сервис - 30-15. Последва двойна грешка и равенство 30-30. Сервисът отново помогна на Гришо, който затвори гейма и 5:4. В следващия Григор изравни с агресивен ретур на втори сервис на Колиньон, но последва сервис в тялото с 210 км в часа и 15-30. Последваха още два топовни начални удара и 5:5. Две непредизвикани грешки на Димитров носят аванс на съперника му - 15-30, а след това стигна и до две възможности за пробив. И двете обаче са неутрализирани, помогна му и Колиньон с непредизвикана грешка - 40-40.Белгиецът получи трети шанс за пробив, но и този път не сполучи, след като прати топката в мрежата след слайс на Григор. Следващото разиграване вдигна публиката на крака и предизвика усмивки по лицата и на двамата тенисисти, а най-хубавото бе, че точката е за българина. Последва майсторски сервис и Димитров може да е доволен, че се измъкна от този кошмарен гейм - 6:5.

Колиньон започна с два брутални сервиса, преди да дойде поредната непредизвикана грешка на българина. Контраигра на Гришо му носи точка, а след виртуозно стоп воле резултатът е 30-40. Все пак белгиецът не допуска изненада и първият сет ще се реши с тайбрек. В тайбрека Колиньон повежда с минипробив, а след това го затвърждава след удар в мрежата на Гришо. Сервис с 217 км в час носи трета точка за белгиеца. Още един минипробив и резултатът вече е 0-4. Първата точка за Гришо идва след удар в аут на българина, но нов ас доближава Колиньон до успех. Още една бомба вече означаваше пет сетбола за световния номер 84, а сбъркан форхенд на Гришо сложи край на ужасния за него тайбрек - 6:7(1).

ВТОРИ СЕТ

Колиньон започна със самочувствие първия гейм след спечеления тайбрек и не допусна изненада на своето подаване - 0:1. Доста повече трудности имаше Григор на своя сервис гейм и при 40-40 белгиецът получи ранна възможност за пробив. С изключително майсторски удар обаче от място той я отрази, а след това стигна до предимство. И най-накрая първия му сервис влезе, което помогна на Гришо да спечели подаването си и да изравни - 1:1.Белгиецът продължаваше не само да вкарва първи сервис, но и да го прави по забележителен начин с над 210 км/ч и логично поведе с 1:2. Грешките на Димитров продължиха и доведоха до двоен брейк-бол за съперника. Ас по правата отрази първия шанс, но при втория българинът закъсня за бекхенд и трябваше да приеме, че изостава с 1:3. При 15-15 в следващия гейм се наложи техническо прекъсване, след като апаратурата на мрежата пострада от бомбените сервиси на Колиньон. Проблемът бързо бе отстранен и двамата тенисисти се завърнаха на корта. Паузата не разконцентрира белгиеца и той с лекота затвори гейма, за поведе с 1:4.

Григор започна отлично своето подаване и поведе с 30-0, но после допусна непредизвикана грешка. Ас №9 и резултатът вече 40-15. Удар в мрежата завърза интригата и контраудар с бекхенд с две ръце води до 40-40. Нов ас в критичен момент носи предимство за Григор, но той не успя да го използва. Отличен първи сервис обаче все пак дава нов шанс на Димитров, но и този път Колиньон не се предаде. В третата си възможност Гришо стигна до успех и затвори гейма - 2:4. Сервисът на белгиеца продължи да бъде неразгадаем за Димитров и набързо се стигна до 0-40 и 2:5. Българинът започна уверено сервирането си за оставане в мача и поведе, но с изумително придвижване Колиньон върна точката 15-15, а след това и дръпна в резултата след грешка на българина. Ас №11 върна надеждите на Гришо, който притисна белгиеца и той сгреши на два пъти - 3:5. Гръмотевичните сервиси на Колиньон не дадоха никакви шансове на Гришо и Колиньон затвори гейма, сета и мача.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    16 0 Отговор
    Разбира се, че ще отпадне беше очаквано. Григор Димитров не е във форма , губи мача, отпада от турнира.

    12:56 08.01.2026

  • 2 Сигурно да

    4 0 Отговор
    Авторката би ли му пуснала да не падне ?

    12:58 08.01.2026

  • 3 Пенчо доктора

    14 0 Отговор
    Давай гришо че без пари мексиканката ще избяга в Столипеново.

    13:00 08.01.2026

  • 4 Айгедотор

    9 0 Отговор
    Нормално!! нашиу е гола вода. Селяндур от класа!

    13:06 08.01.2026

  • 5 То беше ясно

    3 0 Отговор
    Някой имали да се чуди 🤣

    13:15 08.01.2026

  • 6 Хасковски каунь

    2 4 Отговор
    България е имала двама запомнящи се българи Ицата и Гришо

    Коментиран от #7

    13:20 08.01.2026

  • 7 Май

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Единият запомнящ се , я закъсал и рекламира манджи .................

    13:44 08.01.2026

  • 8 смяххх

    2 0 Отговор
    Колиньон ИЛИ Коливьон ???!

    13:51 08.01.2026

  • 10 Оня ,който печели на всякакви залагания!

    0 0 Отговор
    Григор не е играл от доста време.Противникът му бе нахъсан костелив англосаксонец.Явно бе ,че Григор на база не играни срещи го е надценил и това го сковаваше.Нямаше характерното бързо придвижване ,сервисът бе не това ,което може Григор!Трябват му още турнири за да влезе в ритъм!този Колиньон не е нищо особено ,но днес извади късмета да играе с подобие на Григор!В събота ще си загуби от Перикар и това ще му е от този турнир!

    14:28 08.01.2026

