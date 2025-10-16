Усман Дембеле извън състава на ПСЖ за мача със Страсбург

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без звездния си нападател Усман Дембеле и в предстоящия сблъсък срещу Страсбург от Лига 1, който ще се проведе утре вечер. Френският шампион официално потвърди, че носителят на "Златната топка" за тази година все още не е напълно възстановен от травмата, която получи по време на мач с националния отбор на 5 септември.

Треньорът на парижани Луис Енрике коментира ситуацията с Дембеле, като подчерта, че здравето на играчите е приоритет: „Не мога да кажа колко време ще е необходимо за пълното му възстановяване. Следим внимателно състоянието на всички футболисти по време на тренировките и не искаме да рискуваме с прибързано завръщане на терена.“

Освен Дембеле, извън сметките на Енрике остават и Фабиан Руис, който все още се бори с мускулна травма, както и португалският халф Жоао Невеш, получил контузия в бедрото при убедителната победа с 4:0 над Аталанта в Шампионската лига през септември.

Въпреки кадровите проблеми, добри новини за феновете на ПСЖ идват с очакваното завръщане на Дезире Дуе и капитана Маркиньос.

„Остава да преминат последната тренировка, след което ще обсъдим с тях как се чувстват. Радващо е, че са почти готови за игра“, допълни испанският наставник.

Съставът на парижани вероятно ще бъде подсилен и от Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия, които също са на разположение за важния мач срещу Страсбург.