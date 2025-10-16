Новини
Спорт »
Тенис »
Ема Ръдукану слага точка на сезона си

Ема Ръдукану слага точка на сезона си

16 Октомври, 2025 18:24 436 0

  • ема ръдукану-
  • тенис-
  • прекратяване на сезона-
  • контузия-
  • франсиско роиг-
  • токио-
  • хонконг-
  • спортни новини

Тенисистката има физически проблеми

Ема Ръдукану слага точка на сезона си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Британската тенис надежда и бивша представителка на световния топ 10 Ема Ръдукану изненадващо обяви, че прекратява участието си в оставащите турнири за 2025 година. Младата звезда се отказва от надпреварите в Токио и Хонконг, след като поредица от физически проблеми я принудиха да преосмисли плановете си, информират водещи британски издания.

Само преди дни 22-годишната Ръдукану претърпя разочароваща загуба от китайката Чжу Лин с 6:3, 4:6, 1:6 в първия кръг на турнира в Нинбо. По време на срещата тя изпитваше сериозен дискомфорт в гърба, което се отрази на представянето ѝ на корта. Това бе втори пореден неуспешен опит за завръщане – преди седмица британката се отказа по време на мача си срещу Ан Ли в Ухан, когато изоставаше с 1:6, 1:4.

Въпреки трудностите, Ръдукану не губи надежда и ще продължи да работи усилено с испанския специалист Франсиско Роиг, който се присъедини към нейния екип след серия от промени в треньорския щаб през последните години. Целта е да се възстанови напълно и да се подготви оптимално за новия сезон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ