Ема Ръдукану слага точка на сезона си

Британската тенис надежда и бивша представителка на световния топ 10 Ема Ръдукану изненадващо обяви, че прекратява участието си в оставащите турнири за 2025 година. Младата звезда се отказва от надпреварите в Токио и Хонконг, след като поредица от физически проблеми я принудиха да преосмисли плановете си, информират водещи британски издания.

Само преди дни 22-годишната Ръдукану претърпя разочароваща загуба от китайката Чжу Лин с 6:3, 4:6, 1:6 в първия кръг на турнира в Нинбо. По време на срещата тя изпитваше сериозен дискомфорт в гърба, което се отрази на представянето ѝ на корта. Това бе втори пореден неуспешен опит за завръщане – преди седмица британката се отказа по време на мача си срещу Ан Ли в Ухан, когато изоставаше с 1:6, 1:4.

Въпреки трудностите, Ръдукану не губи надежда и ще продължи да работи усилено с испанския специалист Франсиско Роиг, който се присъедини към нейния екип след серия от промени в треньорския щаб през последните години. Целта е да се възстанови напълно и да се подготви оптимално за новия сезон.