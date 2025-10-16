Новини
Йорданка Благоева: Не унижавайте Божия дар за България - Карлос Насар

16 Октомври, 2025 19:05 619 17

Тя защити световния шампион по вдигане на тежести

Йорданка Благоева: Не унижавайте Божия дар за България - Карлос Насар - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известната българска лекоатлетка и спортна икона Йорданка Благоева не остана безучастна към разразилия се спор между световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и председателя на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев.

В свое изказване Благоева отправи остри думи към Ботев, като направи паралел с дългогодишната председателка на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова. Благоева подчерта, че ситуацията с Ботев напомня на тази с Костадинова, която все още заема ръководния пост в БОК, въпреки че Весела Лечева спечели изборите за председател през март тази година. По думите ѝ, подобни действия хвърлят сянка върху прозрачността и легитимността на управлението в българския спорт.

"Стефан Ботев да си заминава за Австралия /където живееше години наред/ и да не унижава Божия дар за България Карлос Насар! Срам ме е вече от некадърност в българския спорт! Жадни за власт и пари! След гафа на Стефка всички тръгнаха по тази плоскост! Спрете се, приятели! Спортът е преди всичко феърплей! Боже, пази българските спортисти и трудът им", написа Благоева в социалната мрежа Фейсбук.


  • 1 като се снимаш

    13 2 Отговор
    с една супер нагла свиня и някак си "олекваш"

    19:06 16.10.2025

  • 2 Ддд

    7 6 Отговор
    Добър спортист-да...но чак пък Божи дар,при положение,че беше тръгнал да продава наркотици на децата ни?!

    19:08 16.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    0 1 Отговор
    Болния тpoл нещо закъснява да напълни статията с кометари, показващи разклатеното му психично състояние.

    19:10 16.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Тази е от Горно Церовене, Монтанско. Расла в гората.

    19:10 16.10.2025

  • 6 Българска му работа

    5 1 Отговор
    Нали трябва да свалим тези , който вдигат нивото!? Стадо сме!

    19:10 16.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    АНОНИМНИЦИ, НЕ ПРИНУЖДАВАЙТЕ
    Карлос да напусне България❗

    19:11 16.10.2025

  • 8 Ботев е ВЕРОЯТНО ЕВЗЕЛ ПАРИ ОТ КАТАР

    6 3 Отговор
    ЗА ДА ИЗГОНИ НАСАР ОТ ТУКА. СТЕФАН БОТЕВ Е ТЪРГОВЕЦ .НАВРЕМЕТО СЕ ПРОДАДЕ НА АВСТРАЛИЯ. КО ПРАЙ ТУКА СЯ.....

    19:12 16.10.2025

  • 9 СЕГА ПАК СМЕ В НОВО ВРЕМЕ

    1 0 Отговор
    Всичко съществува благодарение на Шиши.

    19:18 16.10.2025

  • 10 Тиква

    2 2 Отговор
    Наркоман бил и ще остане ,това е тоя татуиран А Н Гал.

    19:20 16.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    🥸Какво доживях🥸
    Да из-три-ят ком.3 в който написах, че
    Светът днес знае за България именно от Карлос и Гришо❗
    / това обида ли е за сай-та /

    Коментиран от #16

    19:25 16.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Когато преди години бях в Барселона, на кого да кажа, че съм българин - веднага казваха :
    " Аааа , Стой-ков!" ❗
    Никой не сппменаваше НИТО ЕДИН ПОЛИТИК или някакъв администратор❗

    19:28 16.10.2025

  • 13 Карло☪︎ НacсpaH

    1 2 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!
    Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    Коментиран от #14, #15

    19:31 16.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    НАС☪︎ С☪︎ СРАНИЯТ СИ ТИииии‼️

    19:34 16.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

