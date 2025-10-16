Йорданка Благоева: Не унижавайте Божия дар за България - Карлос Насар

Известната българска лекоатлетка и спортна икона Йорданка Благоева не остана безучастна към разразилия се спор между световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и председателя на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев.
В свое изказване Благоева отправи остри думи към Ботев, като направи паралел с дългогодишната председателка на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова. Благоева подчерта, че ситуацията с Ботев напомня на тази с Костадинова, която все още заема ръководния пост в БОК, въпреки че Весела Лечева спечели изборите за председател през март тази година. По думите ѝ, подобни действия хвърлят сянка върху прозрачността и легитимността на управлението в българския спорт.
"Стефан Ботев да си заминава за Австралия /където живееше години наред/ и да не унижава Божия дар за България Карлос Насар! Срам ме е вече от некадърност в българския спорт! Жадни за власт и пари! След гафа на Стефка всички тръгнаха по тази плоскост! Спрете се, приятели! Спортът е преди всичко феърплей! Боже, пази българските спортисти и трудът им", написа Благоева в социалната мрежа Фейсбук.
