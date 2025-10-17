Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар за Стефан Ботев: Договор няма да подпиша докато той е президент

17 Октомври, 2025 08:28 1 979 29

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • спорт-
  • стефан ботев-
  • федерация по вдигане на тежести

След завръщането си от триумфа на Световното първенство в Норвегия, където постави нов рекорд

Карлос Насар за Стефан Ботев: Договор няма да подпиша докато той е президент - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар даде коментар относно появилото се напрежение между него и президентът на федерацията по щанги Стефан Ботев. След завръщането си от триумфа на Световното първенство в Норвегия, където постави нов рекорд, Насар се оказа в епицентъра на тежък словесен сблъсък със Стефан Ботев.

"Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни. Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях. Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми извинение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно" , каза Насар пред "Фокус".

"Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи"

"Така. Представям ви нещата така, както са в действителност, защото той казва една част от нещата и в неправилната последователност. Той ми дава договор – абсурден.

Абсурден договор ми предоставя, с абсурдни правила в него, с клауза в него, че аз нямам право да претендирам за парите си, ако не си получа заплатата. Той ми бил работодател на мен, пък това го няма при нито един работодател. В крайна сметка парите не са това, което трябва да бъдат за тези условия. И аз му казах: при такива условия аз няма да подпиша договор. Задрасках нещата, които трябва да се задраскат задължително, защото в крайна сметка, ако аз си водя подготовките така, както си ги водя, аз накрая ще дължа и пари, на всичкото отгоре.

"Задрасках с химикал каквото трябваше да се задраска и казах: прегледай го това нещо, помисли и аз съм отворен да го обсъдим. Той се беше примирил, че договор с мен няма да подписва. Пет месеца аз не бях потърсен. Не знам поради каква причина преди Световното първенство беше проявил инициативата да подписваме договор, обаче аз съм в подготовка, след една седмица заминавам за Световното първенство – няма как да се занимавам с това нещо. И отидох в среща на четири очи. Казвам: този договор ще го прегледам, който си ми го дал. Той ми дава със задрасканите неща. Ще го прегледам, ще го дам на екипа ми и оттук нататък за нашите отношения, за моя договор с Федерацията по щанги искам да го комуникираш с моя мениджър, тъй като аз в момента искам да мисля само за подготовката си. Когато и да било, аз трябва да мисля само за подготовката си. Той се казва Николай Жейнов, това е неговият телефонен номер. Мога ли да разчитам на теб, че ще му се обадиш? Той каза: "Ще му се обадя тези дни“. Не му се е обадил все още."

"Впоследствие и други неща се случваха, намесва моето име до други имена, опитва се да ме въвлече в интриги, оказва ми се някакъв натиск. Обаче аз, докато той е във федерацията, аз договор няма да подпиша с Българска федерация по вдигане на тежести. Каквото ще да прави! Ако иска, да ми спре и правата. Но в крайна сметка аз ви гарантирам, че този човек не може да помогне с нищо на българските щанги и докато е на тази позиция и докато въобще има думата в Българска федерация по вдигане на тежести, щангите ще вървят само надолу", разкри Насар.

"Аз не искам да имам никакъв контакт с Федерацията по щанги, докато този човек не се махне. Ако има желание да ме пуска на световни и европейски първенства, което ще помогне и на неговия бюджет, на федерацията за догодина, аз нямам нищо против да си продължавам подготовката, както е била досега. Ако реши вече да ми спира правата, ще трябва да седна и да помисля какво да правя със спортната си кариера", категоричен бе трикратният световен шампион.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    23 20 Отговор
    Клекна ли да се снимаш под герба за някакви стотинки, клекна.
    Аре бегай сега и лево.
    А изглеждаше мъжко момче...

    08:30 17.10.2025

  • 2 АЛОООУ

    28 5 Отговор
    Карлос, Не трябваше да се снимаш с тоя ...

    Коментиран от #13

    08:33 17.10.2025

  • 3 Герги

    22 5 Отговор
    Ботев да си ходи....Роналдо ли си тръгва от отбора или треньора...Меси ли си тръгва или треньора....Някой се прави на велик, и не е Карлос, защото той наистина е велик...

    Коментиран от #9

    08:34 17.10.2025

  • 4 Георги

    18 9 Отговор
    Не му трябва договор, оня ден пиеше мазно турско кафе. Вече всичко му е точно!! Предател

    08:35 17.10.2025

  • 5 Директора👨‍✈️

    4 5 Отговор
    Толкова ли е трудно да ги съберете на дебат. Сигурен съм, че и двете страни има какво да кажат и истината е някъде по средата!

    08:42 17.10.2025

  • 6 българин

    2 2 Отговор
    ами така да беше казал бе .....този кво увърташ ,кво мърмориш като обран поп

    08:54 17.10.2025

  • 7 Карлос Депесар

    10 5 Отговор
    Подписвам с голямото Д и скачам в парламента

    08:54 17.10.2025

  • 8 Гост

    7 7 Отговор
    Аз на този бих му спрял правата и пратил там от дето е дошъл, наглеца! Защо всички спортни звезди са все еднакво редки?

    Коментиран от #22

    08:56 17.10.2025

  • 9 колю надървения

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    байно, гледай си стоката ,води я на паша това тук не е за теб лабав си и си чик-чирик аре друм

    08:58 17.10.2025

  • 10 Гост

    2 6 Отговор
    Всичко е воа пари! Федерацията си има спонсори по договор, а тоя сака да руча от други за повече кинти, или иска процент! Да го гонят ....

    Коментиран от #17

    08:59 17.10.2025

  • 11 Карлос Друсар

    4 4 Отговор
    Хора, които не знаят колко съм издрусал, няма да ми дават наклон в живота. Време е за ново начало в българския спорт, и аз съм човекът, който ще го постави. Всичко се прави с грижа - за хората! За националната гордост на българия, българите и република Ливан.

    09:01 17.10.2025

  • 12 Сталин

    11 1 Отговор
    В България няма място за кадърните хора, навсякъде само връзкари, лузъри,некадърници ,чалги, мутри които преследват кадърните хора като терористи и ги гонят от работа,докато всичката тая св©лоч на Гроб не бъдат ликвидирани в България няма да има прогрес и ще остане завинаги във феодализма

    09:03 17.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Карлос Друсар

    5 6 Отговор
    Ще се снимам, с когото си поискам. Това не е демонстрация на политически пристрастия. Аз съм спортист на годината, само това има значение, обичам бaлгaрия. Ако видите, че се дрycам, това не означава, че съм нapкоман - случайно е станало, единичен случай.

    Коментиран от #16

    09:04 17.10.2025

  • 15 456

    7 5 Отговор
    Прочетох статията и какво ми направи впечатление: Насар няма гладка мисъл. От едно събитие ,отива в друго ,после пак се връща на него. Повтаряне ,потретване ...все неща говорещи ,че господина иска нещо да ни втълпи и да се изкара прав.
    А ,ако от месеци е бил този спор ,защо чак сега излиза на яве? Много спортисти си само финансират тренировките. Това не е новост ,но не нападат никого.
    Оставам с впечатлението, че този човек си е помислил ,че всичко се върти около него.

    Коментиран от #19

    09:11 17.10.2025

  • 16 Ах, колко сме нещастни.

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Карлос Друсар":

    По-далеч от полата на мама не сме мърдали, в живота си нищо не сме постигнали, но иначе сме велики и можем да съдим....

    09:18 17.10.2025

  • 17 456

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    СА му предлагат 1,5 милиона за да се състезава за тях. Явно на човекът му се иска да приеме ,но ако го направи явно без причина/ скандал/ ще го обявят за предател и т.н., но при скандал нещата ще са по- различни. Вероятността вината да отиде във федарацията е по- голяма ,и той като смени България, никой или почти никой няма да го обвинява и прочие.
    Това е мое мнение. Отделно където се прима за звезда, но досега незнам за някоя звезда да е създавала проблем от този тип. Може и да греша де

    09:20 17.10.2025

  • 18 Георги

    9 0 Отговор
    Това момче няма ли вече да си уреди живота ? Защо си губи времето тук ? Това да сложиш спортист на управлява вместо мениджър е върховна глупост. То ако ставаше така, големите компании нямаше да наемат мениджъри, а щеха да си ползват каквото имат под ръка. Спортистите казват какво им трябва, а мениджърите управляват така , че да се получи.

    Коментиран от #25

    09:25 17.10.2025

  • 19 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "456":

    естествено, че не му тече гладко мисълта и думи размества, той е щангист, нито е писател нито е говорител. А цялата патардия дойде от интервюто в бтв, където директно си го попитаха, той не е повдигал темата. Сега всички медии искат да раздухат скандала, не той ходи при тях да им говори, те го търсят за да го питат. А тъй като сега спечели и световна титла интереса към него е голям и съответно всеки репортер иска да пита и това.

    Коментиран от #26

    09:28 17.10.2025

  • 20 По добре да си беше трайкал

    6 1 Отговор
    Велик спортист си но хората с които си се обградил са подлеци жейнов сват на доган шиши национален предател и други знайни и незнайни подлоги
    Не мисля че си прав този път

    09:28 17.10.2025

  • 21 Айдеее

    5 3 Отговор
    И тук се започна. Това момче толкова ми падна в очите, че и да подписва и Един тон да вдига над главата си, тази Дъмга със снимките у Кочината ще го преследва до живот. Успех!! Май, май ми се струва, че ще има предложение за министър на Спорта.

    Коментиран от #24

    09:30 17.10.2025

  • 22 пенчо

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Като му спреш правата това нищо не значи. Оферти има много от други държави. Ще се премести и ще се състезава за тях. Ние ще лапаме мухите и това е.

    09:30 17.10.2025

  • 23 Много

    5 0 Отговор
    Психопати коментират,винаги ли е така

    09:30 17.10.2025

  • 24 Калоян

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Айдеее":

    Принципно си прав. Но го погледни и от неговата камбанария. ЗА цикъл за подготовка за съзтезание трябват много пари. На месец сигурно отиват от 5-10к. Федерацията не дава пари. Човека си е намерил парички срещу снимки. Без правилната подготовка медали няма

    09:35 17.10.2025

  • 25 Факти

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    И аз това щях да кажа. Ботев може да е легенда в щангите, но това не означава, че може да менажира федерацията. Може да заема друга позиция, но не и председател. За тази работа са нужни специфични умения, за които се учи в университет и се трупа съответния опит, който той не притежава.

    09:35 17.10.2025

  • 26 456

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    Прочети си коментара, и порасъждавай върху него.
    И едно уточнение: Насар беше първият който повдигна въпроса в пресата и то след предложението на арабите. За мен това е достатъчно.

    09:38 17.10.2025

  • 27 Крив Лост

    2 2 Отговор
    Чета коментарите и не вярвам антибългарщината заляла матрияла. Оставам с убеждението, че си заслужаваме съдбата след като оплюваме добър спортист носещ успехи под българския флаг.

    09:48 17.10.2025

  • 28 Дааааа

    1 1 Отговор
    Прав е. Вдига за България а какво получава? Унижение да се моли за парите си заставен да се снима с шопара под трикольора. Политически игри и интриги в които го въвличат за да го оплюят накрая? По-добре да приеме офертата, да вдига и печели а не да стои тука заради флага.

    Коментиран от #29

    10:00 17.10.2025

  • 29 Ох, аман

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дааааа":

    Защо ,с пистолет , заплахи ,побойща или друго го заставиха да се снима с Д? Тоя си е техен електрорат.

    10:08 17.10.2025

