Карлос Насар за Стефан Ботев: Договор няма да подпиша докато той е президент

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар даде коментар относно появилото се напрежение между него и президентът на федерацията по щанги Стефан Ботев. След завръщането си от триумфа на Световното първенство в Норвегия, където постави нов рекорд, Насар се оказа в епицентъра на тежък словесен сблъсък със Стефан Ботев.

"Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни. Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях. Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми извинение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно" , каза Насар пред "Фокус".

"Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи"

"Така. Представям ви нещата така, както са в действителност, защото той казва една част от нещата и в неправилната последователност. Той ми дава договор – абсурден.

Абсурден договор ми предоставя, с абсурдни правила в него, с клауза в него, че аз нямам право да претендирам за парите си, ако не си получа заплатата. Той ми бил работодател на мен, пък това го няма при нито един работодател. В крайна сметка парите не са това, което трябва да бъдат за тези условия. И аз му казах: при такива условия аз няма да подпиша договор. Задрасках нещата, които трябва да се задраскат задължително, защото в крайна сметка, ако аз си водя подготовките така, както си ги водя, аз накрая ще дължа и пари, на всичкото отгоре.

"Задрасках с химикал каквото трябваше да се задраска и казах: прегледай го това нещо, помисли и аз съм отворен да го обсъдим. Той се беше примирил, че договор с мен няма да подписва. Пет месеца аз не бях потърсен. Не знам поради каква причина преди Световното първенство беше проявил инициативата да подписваме договор, обаче аз съм в подготовка, след една седмица заминавам за Световното първенство – няма как да се занимавам с това нещо. И отидох в среща на четири очи. Казвам: този договор ще го прегледам, който си ми го дал. Той ми дава със задрасканите неща. Ще го прегледам, ще го дам на екипа ми и оттук нататък за нашите отношения, за моя договор с Федерацията по щанги искам да го комуникираш с моя мениджър, тъй като аз в момента искам да мисля само за подготовката си. Когато и да било, аз трябва да мисля само за подготовката си. Той се казва Николай Жейнов, това е неговият телефонен номер. Мога ли да разчитам на теб, че ще му се обадиш? Той каза: "Ще му се обадя тези дни“. Не му се е обадил все още."

"Впоследствие и други неща се случваха, намесва моето име до други имена, опитва се да ме въвлече в интриги, оказва ми се някакъв натиск. Обаче аз, докато той е във федерацията, аз договор няма да подпиша с Българска федерация по вдигане на тежести. Каквото ще да прави! Ако иска, да ми спре и правата. Но в крайна сметка аз ви гарантирам, че този човек не може да помогне с нищо на българските щанги и докато е на тази позиция и докато въобще има думата в Българска федерация по вдигане на тежести, щангите ще вървят само надолу", разкри Насар.

"Аз не искам да имам никакъв контакт с Федерацията по щанги, докато този човек не се махне. Ако има желание да ме пуска на световни и европейски първенства, което ще помогне и на неговия бюджет, на федерацията за догодина, аз нямам нищо против да си продължавам подготовката, както е била досега. Ако реши вече да ми спира правата, ще трябва да седна и да помисля какво да правя със спортната си кариера", категоричен бе трикратният световен шампион.