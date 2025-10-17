Карлос Насар за Стефан Ботев: Договор няма да подпиша докато той е президент

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар даде коментар относно появилото се напрежение между него и президентът на федерацията по щанги Стефан Ботев. След завръщането си от триумфа на Световното първенство в Норвегия, където постави нов рекорд, Насар се оказа в епицентъра на тежък словесен сблъсък със Стефан Ботев.
"Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни. Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях. Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми извинение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно" , каза Насар пред "Фокус".
"Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи"
"Така. Представям ви нещата така, както са в действителност, защото той казва една част от нещата и в неправилната последователност. Той ми дава договор – абсурден.
Абсурден договор ми предоставя, с абсурдни правила в него, с клауза в него, че аз нямам право да претендирам за парите си, ако не си получа заплатата. Той ми бил работодател на мен, пък това го няма при нито един работодател. В крайна сметка парите не са това, което трябва да бъдат за тези условия. И аз му казах: при такива условия аз няма да подпиша договор. Задрасках нещата, които трябва да се задраскат задължително, защото в крайна сметка, ако аз си водя подготовките така, както си ги водя, аз накрая ще дължа и пари, на всичкото отгоре.
"Задрасках с химикал каквото трябваше да се задраска и казах: прегледай го това нещо, помисли и аз съм отворен да го обсъдим. Той се беше примирил, че договор с мен няма да подписва. Пет месеца аз не бях потърсен. Не знам поради каква причина преди Световното първенство беше проявил инициативата да подписваме договор, обаче аз съм в подготовка, след една седмица заминавам за Световното първенство – няма как да се занимавам с това нещо. И отидох в среща на четири очи. Казвам: този договор ще го прегледам, който си ми го дал. Той ми дава със задрасканите неща. Ще го прегледам, ще го дам на екипа ми и оттук нататък за нашите отношения, за моя договор с Федерацията по щанги искам да го комуникираш с моя мениджър, тъй като аз в момента искам да мисля само за подготовката си. Когато и да било, аз трябва да мисля само за подготовката си. Той се казва Николай Жейнов, това е неговият телефонен номер. Мога ли да разчитам на теб, че ще му се обадиш? Той каза: "Ще му се обадя тези дни“. Не му се е обадил все още."
"Впоследствие и други неща се случваха, намесва моето име до други имена, опитва се да ме въвлече в интриги, оказва ми се някакъв натиск. Обаче аз, докато той е във федерацията, аз договор няма да подпиша с Българска федерация по вдигане на тежести. Каквото ще да прави! Ако иска, да ми спре и правата. Но в крайна сметка аз ви гарантирам, че този човек не може да помогне с нищо на българските щанги и докато е на тази позиция и докато въобще има думата в Българска федерация по вдигане на тежести, щангите ще вървят само надолу", разкри Насар.
"Аз не искам да имам никакъв контакт с Федерацията по щанги, докато този човек не се махне. Ако има желание да ме пуска на световни и европейски първенства, което ще помогне и на неговия бюджет, на федерацията за догодина, аз нямам нищо против да си продължавам подготовката, както е била досега. Ако реши вече да ми спира правата, ще трябва да седна и да помисля какво да правя със спортната си кариера", категоричен бе трикратният световен шампион.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин
Аре бегай сега и лево.
А изглеждаше мъжко момче...
08:30 17.10.2025
2 АЛОООУ
Коментиран от #13
08:33 17.10.2025
3 Герги
Коментиран от #9
08:34 17.10.2025
4 Георги
08:35 17.10.2025
5 Директора👨✈️
08:42 17.10.2025
6 българин
08:54 17.10.2025
7 Карлос Депесар
08:54 17.10.2025
8 Гост
Коментиран от #22
08:56 17.10.2025
9 колю надървения
До коментар #3 от "Герги":байно, гледай си стоката ,води я на паша това тук не е за теб лабав си и си чик-чирик аре друм
08:58 17.10.2025
10 Гост
Коментиран от #17
08:59 17.10.2025
11 Карлос Друсар
09:01 17.10.2025
12 Сталин
09:03 17.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Карлос Друсар
Коментиран от #16
09:04 17.10.2025
15 456
А ,ако от месеци е бил този спор ,защо чак сега излиза на яве? Много спортисти си само финансират тренировките. Това не е новост ,но не нападат никого.
Оставам с впечатлението, че този човек си е помислил ,че всичко се върти около него.
Коментиран от #19
09:11 17.10.2025
16 Ах, колко сме нещастни.
До коментар #14 от "Карлос Друсар":По-далеч от полата на мама не сме мърдали, в живота си нищо не сме постигнали, но иначе сме велики и можем да съдим....
09:18 17.10.2025
17 456
До коментар #10 от "Гост":СА му предлагат 1,5 милиона за да се състезава за тях. Явно на човекът му се иска да приеме ,но ако го направи явно без причина/ скандал/ ще го обявят за предател и т.н., но при скандал нещата ще са по- различни. Вероятността вината да отиде във федарацията е по- голяма ,и той като смени България, никой или почти никой няма да го обвинява и прочие.
Това е мое мнение. Отделно където се прима за звезда, но досега незнам за някоя звезда да е създавала проблем от този тип. Може и да греша де
09:20 17.10.2025
18 Георги
Коментиран от #25
09:25 17.10.2025
19 Георги
До коментар #15 от "456":естествено, че не му тече гладко мисълта и думи размества, той е щангист, нито е писател нито е говорител. А цялата патардия дойде от интервюто в бтв, където директно си го попитаха, той не е повдигал темата. Сега всички медии искат да раздухат скандала, не той ходи при тях да им говори, те го търсят за да го питат. А тъй като сега спечели и световна титла интереса към него е голям и съответно всеки репортер иска да пита и това.
Коментиран от #26
09:28 17.10.2025
20 По добре да си беше трайкал
Не мисля че си прав този път
09:28 17.10.2025
21 Айдеее
Коментиран от #24
09:30 17.10.2025
22 пенчо
До коментар #8 от "Гост":Като му спреш правата това нищо не значи. Оферти има много от други държави. Ще се премести и ще се състезава за тях. Ние ще лапаме мухите и това е.
09:30 17.10.2025
23 Много
09:30 17.10.2025
24 Калоян
До коментар #21 от "Айдеее":Принципно си прав. Но го погледни и от неговата камбанария. ЗА цикъл за подготовка за съзтезание трябват много пари. На месец сигурно отиват от 5-10к. Федерацията не дава пари. Човека си е намерил парички срещу снимки. Без правилната подготовка медали няма
09:35 17.10.2025
25 Факти
До коментар #18 от "Георги":И аз това щях да кажа. Ботев може да е легенда в щангите, но това не означава, че може да менажира федерацията. Може да заема друга позиция, но не и председател. За тази работа са нужни специфични умения, за които се учи в университет и се трупа съответния опит, който той не притежава.
09:35 17.10.2025
26 456
До коментар #19 от "Георги":Прочети си коментара, и порасъждавай върху него.
И едно уточнение: Насар беше първият който повдигна въпроса в пресата и то след предложението на арабите. За мен това е достатъчно.
09:38 17.10.2025
27 Крив Лост
09:48 17.10.2025
28 Дааааа
Коментиран от #29
10:00 17.10.2025
29 Ох, аман
До коментар #28 от "Дааааа":Защо ,с пистолет , заплахи ,побойща или друго го заставиха да се снима с Д? Тоя си е техен електрорат.
10:08 17.10.2025