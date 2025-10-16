Новини
Спорт »
Бг футбол »
Светослав Вуцов обяви, че временно прекратява участието си в националния отбор на България

Светослав Вуцов обяви, че временно прекратява участието си в националния отбор на България

16 Октомври, 2025 17:24 972 5

  • светослав вуцов-
  • футболист-
  • публично-
  • националния отбор-
  • българия

Решението на младия страж предизвика вълна от коментари сред фенове и специалисти

Светослав Вуцов обяви, че временно прекратява участието си в националния отбор на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светослав Вуцов, който се утвърди като един от най-обещаващите български футболисти през последните години, сподели публично, че има нужда от пауза в националния отбор. Макар да не разкри конкретните причини за оттеглянето си, той подчерта, че това е временно решение, продиктувано от лични съображения и желание да се фокусира върху клубната си кариера.

Той благодари на треньорския щаб, съотборниците и привържениците за подкрепата през годините и изрази надежда, че скоро отново ще облече националната фланелка.

Ето какво написа Вуцов в своя профил в една от социалните мрежи:

"Да облека фланелката на България е мечта, с която съм израснал. Тя тежи, защото е чест и отговорност към хората, които обичат футбола, към съотборниците, към семейството и към всички, които вярват в нас.

В последните седмици осъзнах, че присъствието ми в националния отбор предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, въпреки че съм официално повикан. Няма смисъл да посочвам виновни, тъй като не търся конфликт. Търся среда, в която един млад футболист да може да работи спокойно, с доверие и без да се налага непрестанно да си пази гърба. Такава среда съм намерил в клубния си отбор, за което благодаря.

Заявявам публично желанието си временно да се оттегля от националния отбор. Решението ми не е срещу България, а е, за да запазя спортната си форма и психическата си устойчивост и да остана верен на принципите, без които футболът няма смисъл - уважение, честен диалог и еднакви правила за всички.

Ще бъда първият, който ще откликне отново, когато почувствам, че съм истински желан и защитен в среда, където има ясна комуникация, взаимно уважение и фокус върху футбола.

Дотогава ще продължа да работя всеки ден на мястото, което чувствам като дом - „Левски“, за да ставам по-добър и да съм готов за момента, в който ще мога отново да помогна на националния отбор с чиста съвест и високо вдигната глава.

Извинявам се на феновете от свое име и от името на отбора за лошите ни резултати напоследък и моля за уважение към това лично решение.

С уважение,
Светослав Вуцов"


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Така всичките ще се изнижат за Сборная под общ неутрален флаг с РФ. Какъв е смисълът да седиш в Европа и да те налагат всякакви фризьори и туристически гидове с голова разлика - 16 от 4 мача?

    17:28 16.10.2025

  • 2 Ново начало

    3 1 Отговор
    Момчето ще доведе нови национали. Само гледайте.

    17:29 16.10.2025

  • 3 Бяга от страх или Изгонен???

    2 1 Отговор
    Странно, вчера и треньора на националният отбор каза, че нямало никакъв проблем със Светослав Вуцов, дори бил говорил с него и той му казал, че няма проблем с никой в националният отбор....

    17:41 16.10.2025

  • 4 да да

    3 0 Отговор
    Правилно!Браво!....

    17:46 16.10.2025

  • 5 пешо

    4 2 Отговор
    и тоя е същия боклук ката баща си , татко му като футболист нула , като треньор две нули

    17:55 16.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ