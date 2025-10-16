Светослав Вуцов обяви, че временно прекратява участието си в националния отбор на България

Светослав Вуцов, който се утвърди като един от най-обещаващите български футболисти през последните години, сподели публично, че има нужда от пауза в националния отбор. Макар да не разкри конкретните причини за оттеглянето си, той подчерта, че това е временно решение, продиктувано от лични съображения и желание да се фокусира върху клубната си кариера.

Той благодари на треньорския щаб, съотборниците и привържениците за подкрепата през годините и изрази надежда, че скоро отново ще облече националната фланелка.

Ето какво написа Вуцов в своя профил в една от социалните мрежи:

"Да облека фланелката на България е мечта, с която съм израснал. Тя тежи, защото е чест и отговорност към хората, които обичат футбола, към съотборниците, към семейството и към всички, които вярват в нас.

В последните седмици осъзнах, че присъствието ми в националния отбор предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, въпреки че съм официално повикан. Няма смисъл да посочвам виновни, тъй като не търся конфликт. Търся среда, в която един млад футболист да може да работи спокойно, с доверие и без да се налага непрестанно да си пази гърба. Такава среда съм намерил в клубния си отбор, за което благодаря.

Заявявам публично желанието си временно да се оттегля от националния отбор. Решението ми не е срещу България, а е, за да запазя спортната си форма и психическата си устойчивост и да остана верен на принципите, без които футболът няма смисъл - уважение, честен диалог и еднакви правила за всички.

Ще бъда първият, който ще откликне отново, когато почувствам, че съм истински желан и защитен в среда, където има ясна комуникация, взаимно уважение и фокус върху футбола.

Дотогава ще продължа да работя всеки ден на мястото, което чувствам като дом - „Левски“, за да ставам по-добър и да съм готов за момента, в който ще мога отново да помогна на националния отбор с чиста съвест и високо вдигната глава.

Извинявам се на феновете от свое име и от името на отбора за лошите ни резултати напоследък и моля за уважение към това лично решение.

С уважение,

Светослав Вуцов"