Селекционерът Александър Димитров излезе с категорично изявление по повод неочакваното решение на Светослав Вуцов

16 Октомври, 2025 20:06 1 123 13

Сагата продължава

Селекционерът Александър Димитров излезе с категорично изявление по повод неочакваното решение на Светослав Вуцов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В специално обръщение до медиите, националният селекционер по футбол - Александър Димитров изрази своята позиция относно решението на вратаря Светослав Вуцов да се оттегли временно от "А" отбора на България.

Треньорът подчерта, че уважава избора на Вуцов, но не скри разочарованието си от загубата на ключов играч в състава.

Ето позицията на Александър Димитров:

"На вниманието на футболната общественост в България:

Във връзка с решението на вратаря на ПФК Левски Светослав Вуцов да се оттегли от националния отбор на България бих искал да информирам футболната общественост, че приемам решението му, но и бих желал да заявя категорично следното:

Националният отбор на България е над всичко и всички - и в него трябва да играят само футболисти, които имат искрено желание да защитават цветовете на своята родина.

В националния отбор има правила и дисциплина, които важат за всички, и никой не е над тях, независимо как се казва.

В тази връзка по време на лагера преди мачовете от световните квалификации с Турция и Испания самият Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник на отбора, в който са предвидени съответните санкции.

Въпреки тези свои провинения аз и колегите ми от треньорския щаб гласувахме доверие именно на Светослав Вуцов да застане на вратата на България при гостуването на европейския шампион Испания.

Към самия Светослав Вуцов никога не е имало неуважително отношение от страна на моите колеги, макар той самият да е демонстрирал такова към членове на треньорския щаб.

За всеки един български футболист трябва да е чест и гордост да играе за националния отбор, вратите на който са отворени за вратаря Светослав Вуцов.

Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог със Светослав Вуцов, както и с ръководството на ПФК Левски, към което винаги съм изпитвал уважение.

С уважение,
Александър Димитров
Селекционер на България “А”"


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Левски

    7 2 Отговор
    Е по важно да бие ментето , вместо да има национали!

    20:12 16.10.2025

  • 2 МОСТ

    9 0 Отговор
    Нормално е Вуцов да не иска. При такъв оброг го правят на решето, той става смешен, а не иска. Обаче Николетко може да се навие, той е над тези неща, чалга да има.

    20:14 16.10.2025

  • 3 От там идва работата

    4 1 Отговор
    А към баща му

    20:17 16.10.2025

  • 4 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Малката перука може да се навие да пази.Само трябва да си епилира баджаците и е готов

    Коментиран от #8

    20:26 16.10.2025

  • 5 анонимен

    8 3 Отговор
    Трябва да се подкрепи треньора.Всички ,които не искат да спазват дисциплина,като този лигльо Вуцов ,да бъдат отстранявани от националния.

    20:29 16.10.2025

  • 6 Шут в гз

    4 4 Отговор
    на лигльото и край на балона голям вратар.

    20:37 16.10.2025

  • 7 Анонимен

    3 2 Отговор
    Буря в чаша вода!

    20:41 16.10.2025

  • 8 Това е

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    добра идея. Епилацията му ще струва кинти, ама гомзич сигурно няма да се дърпа много и ще отпусне.

    20:42 16.10.2025

  • 9 Жоро

    4 0 Отговор
    Време е националите да заиграят при аматьорите.! Това е срам. Закривайте. 😡

    20:48 16.10.2025

  • 10 КЗЛ и КЗЛИ

    0 1 Отговор
    Закривай!!!

    21:01 16.10.2025

  • 11 Бибитко от Банкя

    0 1 Отговор
    Тия Вуцови се взеха много на сериозно вече, сякаш са някакви гении, без които не може. Личи си, че момченцето на тати Вили е много разглезено, както и апропо самият тати бе много разглезен от Ванката Вуцов навремето. Най-смешен става, когато започне да коментира футболни мачове и да се пени. Нека Наско Раев си кътка "супер вратаря" в отборчето. То се видя колко може да пази Светославчо - минимум 4 гола във вратата, без нито една спасена дузпа.

    21:01 16.10.2025

  • 12 доктор по мач

    1 0 Отговор
    Хората сами казаха. Вратар и нищо друго!
    Този се взима на много сериозно. Едно е да си треньор на Герман и Бистрица,друго на представителния отбор на България.
    Посредствен футболист и още по посредствен треньор.
    Други вече казаха,че България никога не е имала по- лош треньор.

    21:10 16.10.2025

  • 13 Син Хун

    0 0 Отговор
    Какъв селекционер е този палячо!? На пресконференцията обяснява как ще ни шамарят - бият като маче у дирек. Е, като знаеш и си експерт защо не го предотврати? Как Фариорски острови отупаха Чехия, например!?

    21:14 16.10.2025

