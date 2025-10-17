Новини
Бивш вратар на Литекс нарече Юрген Клоп най-лошият мениджър в историята на Ливърпул

17 Октомври, 2025 08:59

Стражът, който от няколко години той е делегат на УЕФА, засипа с критики германския треньор

Бивш вратар на Литекс нарече Юрген Клоп най-лошият мениджър в историята на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият вратар на Литекс и румънския национален отбор - Флорин Пруня нарече Юрген Клоп най-лошият мениджър в историята на Ливърпул в интервю за румънския сайт iAMsport.

Стражът, който от няколко години той е делегат на УЕФА, засипа с критики германския треньор. През 2000 г. румънецът записа 8 мача за Литекс, след което премина в Динамо Букурещ, а за родината си има 41 срещи. .

"Клоп е най-слабият мениджър в историята на Ливърпул. Напусна, защото не издържа на стреса и отиде в Ред Бул Залцбург. Никога не съм го харесвал. Не можех да го понасям - целия този цирк, който правеше, сякаш дъвчеше тухли със зъби.

Дали е един от най-великите треньори в историята на футбола? По отношение на височината, да! Висок е 190 см или 195 см", каза Пруня.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А не бе

    13 1 Отговор
    Румънският мамалигата може само да чисти обувките на Клоп.

    09:02 17.10.2025

  • 2 Труня

    9 1 Отговор
    Това, че е си делегат на УЕФА не пречи да си пълен глупак

    09:16 17.10.2025

  • 3 Адолф

    3 1 Отговор
    Явно на тоя световно неизвестен мамалигар цуйката му е дошла в по-вече.

    09:50 17.10.2025

