Бивш вратар на Литекс нарече Юрген Клоп най-лошият мениджър в историята на Ливърпул

Бившият вратар на Литекс и румънския национален отбор - Флорин Пруня нарече Юрген Клоп най-лошият мениджър в историята на Ливърпул в интервю за румънския сайт iAMsport.

Стражът, който от няколко години той е делегат на УЕФА, засипа с критики германския треньор. През 2000 г. румънецът записа 8 мача за Литекс, след което премина в Динамо Букурещ, а за родината си има 41 срещи. .

"Клоп е най-слабият мениджър в историята на Ливърпул. Напусна, защото не издържа на стреса и отиде в Ред Бул Залцбург. Никога не съм го харесвал. Не можех да го понасям - целия този цирк, който правеше, сякаш дъвчеше тухли със зъби.

Дали е един от най-великите треньори в историята на футбола? По отношение на височината, да! Висок е 190 см или 195 см", каза Пруня.