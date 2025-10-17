Новини
Барселона, Реал Мадрид, Ман Сити и Арсенал следят мексикански талант

17 Октомври, 2025 09:29 388 0

Репутацията му нарасна след впечатляващото представяне на Световното първенство за младежи до 20 години, където Мексико достигна четвъртфиналите, преди да отпадне от Аржентина

Барселона, Реал Мадрид, Ман Сити и Арсенал следят мексикански талант - 1
Снимка: БГНЕС
На 17 години мексиканецът Гилберто Мора вече привлича вниманието на футболния свят. Сензацията от Клуб Тихуана дебютира за първия отбор през 2024 година, като има 41 мача, 7 гола и 2 асистенции, и вече записа и дебют за националния отбор на Мексико.

Репутацията му нарасна след впечатляващото представяне на Световното първенство за младежи до 20 години, където Мексико достигна четвъртфиналите, преди да отпадне от Аржентина. Мора записа 3 гола и 2 асистенции в пет мача, доказвайки се като един от най-обещаващите млади полузащитници в света. Според ESPN, скаути на Барселона са наблюдавали турнира и са останали много впечатлени

Интер Маями също проявяват интерес и са готови да предложат изгоден трансфер.

Агентът на Мора, Рафаела Пимента има силни връзки с президента на Барселона Жоан Лапорта, което може да даде предимство на каталунците. Все пак, Мора не може да премине в европейски клуб преди октомври 2026, когато навършва 18 години, което означава, че клубът, който се договори с него сега, ще трябва да изчака почти година, преди да може да го използва.

Реал Мадрид също следят внимателно Мора. Историята на клуба показва, че са изключително успешни в подобни трансфери на млади таланти, какъвто е случая с Винисиус Жуниор и Ендрик. Мора се възприема като потенциален наследник на Лука Модрич и Тони Кроос, а мексиканският му произход е силен маркетингов коз за мадридския клуб.

Иконата на клуба Емилио Бутрагеньо, напомни за връзката на Реал Мадрид с Мексико чрез легендата Уго Санчес:

„Винаги търсим велики играчи, независимо от националността им. Имаме силна връзка с Мексико и сме благодарни за нея.“

Мечтата на Мора също е да играе за Реал:

„Той има мечта да играе за Реал Мадрид, но е здраво стъпил на земята. Обича да гледа мачове на Реал и със сигурност си представя, че един ден ще играе там“, казва бившият му треньор Игнасио Рувалкаба.

Агентът Пимента потвърждава стойността на клиента си:

„Трансферът на Гилберто Мора няма да е евтин. Той е готов да играе навсякъде, а клубът и играчът работят заедно за правилната стъпка. Винисиус и Ендрик подписаха с Реал на 17 години и преминаха на 18 години. Подходът към Мора е същият.“


