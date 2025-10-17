Новини
Спорт »
Бг футбол »
Собственикът на Ботев Пловдив се похвали с нова придобивка

Собственикът на Ботев Пловдив се похвали с нова придобивка

17 Октомври, 2025 09:59 424 0

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • футбол

Още една стъпка към по-добри условия за нашите футболисти и деца от ДЮШ

Собственикът на Ботев Пловдив се похвали с нова придобивка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, се похвали с осветлението на първия тренировъчен терен на Футболен комплекс „Никола Щерев-Старика“ в Коматево. Той пусна снимка от терена заедно с директора на детско-юношеската школа на Ботев Пловдив – Иван Цветанов.

Ето какво написа Филипов към снимката:

„Осветлението на първия тренировъчен терен в Коматево вече е готово!

Още една стъпка към по-добри условия за нашите футболисти и деца от ДЮШ.

Продължаваме напред!“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ