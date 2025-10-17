Собственикът на Ботев Пловдив се похвали с нова придобивка

Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, се похвали с осветлението на първия тренировъчен терен на Футболен комплекс „Никола Щерев-Старика“ в Коматево. Той пусна снимка от терена заедно с директора на детско-юношеската школа на Ботев Пловдив – Иван Цветанов.

Ето какво написа Филипов към снимката:

„Осветлението на първия тренировъчен терен в Коматево вече е готово!

Още една стъпка към по-добри условия за нашите футболисти и деца от ДЮШ.

Продължаваме напред!“.