Собственикът на Ботев Пловдив се похвали с нова придобивка

Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, се похвали с осветлението на първия тренировъчен терен на Футболен комплекс „Никола Щерев-Старика“ в Коматево. Той пусна снимка от терена заедно с директора на детско-юношеската школа на Ботев Пловдив – Иван Цветанов.
Ето какво написа Филипов към снимката:
„Осветлението на първия тренировъчен терен в Коматево вече е готово!
Още една стъпка към по-добри условия за нашите футболисти и деца от ДЮШ.
Продължаваме напред!“.
