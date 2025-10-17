Френски гранд проявява интерес към халф на Реал Мадрид

Реал Мадрид и Олимпик Марсилия почти стигнаха до споразумение за преотстъпване на халфа Дани Себайос през лятото, преди обаче сделката да пропадне. Сега френският клуб е сред мнозината, проявили интерес към друг играч на "белия балет" – Ендрик. Младокът все още чака първите си игрови от Шаби Алонсо, след като се възстанови от контузия миналия месец.

19-годишният нападател е един от тримата играчи, които все още не са получили игрово време този сезон, заедно със резервния вратар Андрий Лунин и левият защитник Ферлан Менди, който се върна към пълноценни тренировки едва тази седмица. Ендрик се завърна на пейката на 20 септември срещу Еспаньол, но остана резерва и в следващите четири мача – срещу Леванте, Атлетико Мадрид, Кайрат Алмати и Виляреал.

Според ESPN, от Марсилия са направили запитване за потенциално преотстъпване на Ендрик през януари. Изданието посочва също, че това не е единственият интерес към младия бразилец и се очакват нови запитвания.

Според същия източник, Ендрик и неговият щаб смятат, че засега няма нужда от прибързани решения и въпросът трябва да бъде разгледан по-късно. Следващите два месеца до Коледа ще дадат по-добра представа за това къде Алонсо вижда Ендрик в своите планове. Появата на Гонсало Гарсия на Световното клубно първенство също може да се окаже решаващ фактор за бъдещето на Ендрик. Изглежда малко вероятно както Ендрик, така и Гарсия да получат достатъчно игрово време, за да продължат развитието си този сезон.