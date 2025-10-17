Новини
Спортът по ТВ в петък (17 ноември)

17 Октомври, 2025 06:20 634 0

Ето какво може да гледаме днес

06.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

09.00 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

13.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

14.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 3

14.50 Колоездене: Обиколка на Холандия, трети етап, мъже Евроспорт 1

17.00 Конен спорт, Купа на България Нова спорт

19.00 Рали, световен шампионат, състезание в Централна Европа МАХ Спорт 2

19.00 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, жени Евроспорт 2

19.30 Хановер – Шалке Диема спорт 2

19.30 Фортуна – Айнтрахт (Брауншвайг) Нова спорт

19.30 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

20.00 Локомотив (Пд) – Ботев (Вр) Диема спорт

20.00 Баскетбол, Цървена звезда – Реал МАХ Спорт 2

20.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Панатинайкос МАХ Спорт 3

20.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на САЩ Диема спорт 3

20.50 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2

21.30 Унион – Борусия (М) Нова спорт

21.45 ПСЖ – Страсбург Диема спорт 3

21.45 Баскетбол, Баскония – Партизан МАХ Спорт 2

22.00 Овиедо – Еспаньол МАХ Спорт 4

00.30 Формула 1, спринт за Гран при на САЩ Диема спорт 3

02.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

02.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

04.00 НХЛ, Юта – Сан Хосе МАХ Спорт 2


