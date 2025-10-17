Нападател на Барса посочи на какво го е научил Роналдо

Нападателят на Барселона и Англия Маркъс Рашфорд беше категоричен, че тепърва ще разкрие пълния си потенциал на клубно и международно ниво след преминаването си при каталунците през лятото. Той също така разкри на какво го е научил съвместния му период с Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед.

“Обичам футбола и в трудните времена си припомням за малкото момче, което започна да играе футбол просто защото така искаше. Това е причината да обичаме тази игра и ето защо ние понасяме тежките тренировки, дисциплината и напрежението. Роналдо? Той е футболистът, който най-много е представлявал своята родина и имах късмета да играя заедно с него. Възможността да го наблюдавам отблизо ме научи какво означава да си на върха за толкова много години. Вярвам, че Англия ще види най-добрата ми версия след присъединяването ми към Барса. Все още е рано, но щом достигна пълния си потенциал, аз ще бъда своята най-добра версия.

Преминаването в Барселона ме освежи. Намирам се на добро място, но знам, че не съм достигнал пълния си потенциал. След един тежък сезон се нуждаех от този рестарт, за да открия отново най-добрата си версия. Пристигането в Барселона обаче ми даде нови енергия, стил и страна за опознаване. Чувствам, че тимът ми пасва перфектно и мога много да му помогна. Това е голяма стъпка и съм оптимист за бъдещето. Радвам се, че в момента съм номер 1 в Барса по отношение на головете и асистенциите, но знам, че мога още по-добре. Все още не съм достигнал своя лимит, въпреки че се доближавам до него”, коментира Рашфорд в интервю за ITV.