ЦСКА смаза съперник с 27:1 на хокей на лед

Вицешампионът ЦСКА започна ударно новия сезон в родния хокей не лед. В първия си мач от Държавното първенство “армейците” разгромиха като домакини Септември (София) с 27:1 ( 5:0, 12:0 и 10:1) в Зимния дворец в четвъртък вечерта.

Над всички на леда бе Иван Ходулов, който отбеляза шест попадения за сребърните медалисти от сезон 2024/2025. По четири гола за ЦСКА нанизаха Денис Пейчев, Ангел Джоров и Стефан Пиротски. Три вкара Никола Чальов, Алекс Стоилов допринесе за категоричния успех с два. Точни за “армейците” бяха още Даниел Блъсков, Боян Илиев, Александър Стаменов и Калоян Въчков.

Единствения гол за гостите от Септември бе дело на Мартин Миланов.

Ден по-рано Ирбис-Скейт надделя с категоричното 13:1 над Славия.

Петият участник в елита и защитаващ титлата си НСА почива в този кръг.

Пинто пък освен, че вкара шестото си попадение за сезона, добави и успешна дузпа при успеха на Отава с 4:3 над Сиатъл като гост. За Сенаторите от канадската столица това е втора победа в първите пет мача от сезона, докато Сиатъл остана на 2-ата позиция в Тихоокеанската дивизия след Лас Вегас, след като инкасира второ поражение след продължения или дузпи.

Гостите спряха серията от три поредни поражения 1:46 минути преди края на редовното време, когато Дилън Къзънс изравни и прати срещата в продължението. Но проблемите за Отава не спират, след като стана ясно в четвъртък, че капитанът Брейди Ткачук е претърпял операция на десния си палец и се очаква да отсъства 6-8 седмици. Отава също така опитва да компенсира загубата на защитника Донован Себранго, който бе привлечен от Флорида Пантерс в сряда след като отказа да играе за досегашния си тим.

Филип Халандер вкара първия си гол с екипа на Питсбърг, помагайки за успеха с 4:2 над Лос Анджелис Кингс като гост. Халандер беше най-съобразителен при меле пред вратата на Кингс, овладя отскочила от Рикард Ракел шайба в 6:50 минута на третата част направи 3:2.

Евгений Малкин, Конър Дюър и Сидни Кросби също бяха точни, а вратарят им Артурс Силовс спаси 30 шута. Питсбърг е с 6 точки в Столичната дивизия, на 2 от лидера Каролина.

Домакините поведоха с 2:0 с головете на Уорън Фьогеле и Кевин Фиала, но след първата пауза силите им сякаш свършиха. Пингуинс изравниха до 2:2 само в рамките на 41 секунди във втория период, като обратът започна с гол при числено превъзходство на Евгений Малкин. А той заедно с Кросби изиграха днес своя мач номер 1000 заедно. Кросби вкара за крайното 4:2 на празна врата накрая.

Еван Бушар вероятно ще иска да забрави по-скоро срещата на неговия Едмънтън при гостуването на Айлендърс, след като две негови директни грешки станаха причина за голове във вратата на тима. Айлендърс спечели с 4:2, като това е първата им победа през сезона, но все пак те остават на дъното Столичната дивизия. Матю Барзал и Бо Хорват се възползваха от подаръците на Бушар, за да вкарат.

