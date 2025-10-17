Новини
Луис Хамилтън изненада феновете с новата си страст

17 Октомври, 2025 14:29 547 0

Седемкратният световен шампион, който се състезава с известното лого на италианския отбор с черен жребец на болида си и е свикнал да управлява много конски сили, разкри, че е бил алергичен към коне като момче, но го е преодолял с лечение

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пилотът на Ferrari Луис Хамилтън заяви, че конете са "следващото нещо", с което иска да се занимава, след като язди за първи път преди Гран При на САЩ във Формула 1.

Седемкратният световен шампион, който се състезава с известното лого на италианския отбор с черен жребец на болида си и е свикнал да управлява много конски сили, разкри, че е бил алергичен към коне като момче, но го е преодолял с лечение.

Пред медии на пистата "Circuit of the Americas" в Остин, 40-годишният британец си спомни миналото с кон в поле близо до дома му, когато е бил момче.

"Той идваше при мен и прекарвах време с него. Но след това, когато се прибирах пеша забелязвах, че алергиите ми започват да се проявяват и ми ставаше трудно да дишам", каза той.

Хамилтън добави, че е преминал през програма за десенсибилизация и е приемал лекарства, когато тази година се е снимал за корицата на списание "Time" с кон, за да отбележи пристигането си във Ferrari.

"Вчера направих снимки с кон за Plus 44 (неговия лайфстайл бранд) и си помислих: "Мога ли да го яздя?" Качих се и беше просто . . . Беше невероятно преживяване", обясни британецът, чийто домашен любимец булдог Роско почина миналия месец.

"Тогава конят започна да се движи, започна да препуска и . . . Не знаех какво да правя. Така че се паникьосах малко, но беше прекрасно. Наистина съм развълнуван от този следващ етап от живота си, в който ще бъда повече сред коне и наистина ще се отдам на ездата. Това е следващото ми нещо, на което искам да се отдам", завърши Хамилтън, цитиран от агенция Ройтерс.


