Джанлоренцо Бленджини: „Вече съм концентриран изцяло върху следващата година"

Българският мъжки национален отбор по волейбол и неговият старши треньор Джанлоренцо Бленджини получиха напълно заслужено признание – те бяха избрани за отбор и треньор на месец септември в традиционната анкета на Пресклуб „България“.

Това признание се оказа абсолютен прецедент в двадесетгодишната история на анкетата – 100% от гласувалите 29 спортни редакции са посочили именно волейболния ни отбор и селекционера му за номер 1.

По време на церемонията Джанлоренцо Бленджини получи и почетен знак – значка, изработена от златни камъни, изобразяваща българския трибагреник. Треньорът я закачи на ревера си още на място и изрази благодарността си:

„Искам да благодаря от името на всички за тази награда, която означава много. Тя е оценка, че нашите стремежи за свързаност и подкрепа с хората дават резултат. Доказателство за това е вниманието и отношението, което получаваме.“

Въпреки признанието, фокусът на Бленджини вече е насочен към бъдещето:

„Вече съм концентриран изцяло върху следващата година. Това, което се случи, е вече минало. Тук съм за турнира за Суперкупата на България, за да върша моята работа. Заедно с БФВ започваме да подготвяме важни процеси за това, което предстои през следващата година.“

Координаторът на националните отбори Николай Иванов също сподели впечатленията си, като подчерта, че еуфорията от успеха не отминава бързо – и това е хубаво:

„Еуфорията няма да отмине лесно за хората в България. Усещам го всекидневно и това е прекрасно. За хората, които обаче са вътре в процеса, фокусът вече е върху това, което предстои.“

Той подчерта важността на доброто планиране и сплотеността в работата:

„Убеден съм, че когато събитията и отговорностите се планират правилно, предпоставките за успех са много по-големи. Очакванията ще бъдат завишени, но ние не се плашим от това. Казвам 'ние', защото всички, свързани с процесите около подготовката и представянето на отбора, сме едно цяло."

Един от ключовите приоритети според него е инвестицията в децата:

„Преди седмица събрахме над 150 деца, които са проектонационали, и там видяхме пламък и амбиция – резултат от огромния успех на представителния отбор. Темата за бъдещето на децата и спортната инфраструктура е по-актуална от всякога. Имаме крещяща нужда от повече зали – не става въпрос за големите арени, а за тези, в които се работи ежедневно с подрастващите.“

Иванов подчерта и какво влияние е оказал италианският селекционер:

„Благодарение на Бленджини вече получаваме покани за контролни срещи от топ отбори. Преди това не представлявахме такъв интерес. Сега вече е друго – благодарение на неговата работа и представянето на момчетата сме на друго ниво в очите на водещите сили.“

Тийм мениджърът на отбора Стефан Чолаков допълни картината с впечатленията си за изразстването на отбора през последните години:

„От дълго време съм с отбора и мога да кажа, че всеки треньор, работил с националния тим, е оставил нещо от себе си, за да сме отново сред водещите в световния волейбол.“

Той отбеляза, че макар еуфорията вече да е отминала за отбора, отговорността е още по-голяма:

„Съревнованието между София и Варна за домакинството на Евроволей 2026 показа, че интересът към тима ни е огромен. Това задължава момчетата да бъдат на ниво и да не отстъпват от позициите си.“

Чолаков напомни, че волейболът е динамичен спорт, където всяка победа или загуба е само момент:

„Конкуренцията вече е много жестока и това трябва да се има предвид от всички привърженици. Една загуба или победа няма дълготраен ефект. Затова се надявам, че подкрепата на хората ще остане силна – и в двата случая.“