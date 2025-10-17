Карлос Насар: „Не съм обвързан с политици, не съм получавал финансиране от тях“

Водещият български щангист Карлос Насар проговори открито за сътресенията във Федерацията по вдигане на тежести и за нашумялата си среща с Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало. Щангистът категорично отрече да е зависим от политически фигури или да е получавал каквито и да било средства от тях.

„Последната ситуация е, че нямам такива намерения да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията“, заяви Насар.

„Не се е свързал, той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че ние няма как да подпишем договор с него. Тази федерация няма план за действие, няма правилна работа, няма и финансиране, което може да покрие моя екип и моите разходи за годината. Няма какво да говорим толкова“.

„Има предвид, че споменава моето име, други имена, след което евентуално ме канят на срещи, които няма как да откажа. Аз не се страхувам да застана с позицията си и да говоря с когото и да е. Аз съм на страната на истината и това нещо ми дава смелостта и увереността, че няма как да сбъркам, след като казвам истината“, уверен е световният шампион.

Насар говори и за срещата си с лидера "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски: „Срещата с господин Пеевски, както знаете, Стефан Ботев отиде и каза няколко изречения, че аз съм благодарение на федерацията, че той е единственият спонсор на федерацията, но аз не съм получил и една стотинка от федерацията, не съм зависим от нито един политик и никога не съм получавал средства от политици. Това нещо трябваше да бъде изяснено, все пак, защото не е хубаво да ни свързват по този начин“, добави щангистът.

„Стефан Ботев не ме е карал да ходя на никакви срещи, но самата свръзка ме провокира да отида на срещи, само че единственият спонсор на федерацията е той, което означава, че Стефан Ботев не може да открие други спонсори, а като не може, ние имаме някъде задължения от 1 милион. С цялото ми извинение, 1 милион правят месечен оборот някои ресторанти“, допълни Насар.