Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар: „Не съм обвързан с политици, не съм получавал финансиране от тях“

Карлос Насар: „Не съм обвързан с политици, не съм получавал финансиране от тях“

17 Октомври, 2025 21:44 404 8

  • карлос насар-
  • делян пеевски-
  • федерация по вдигане на тежести-
  • стефан ботев-
  • финансиране-
  • скандал-
  • политика-
  • спорт-
  • българия-
  • интервю

Тежкоатлетът с откровен коментар за срещата с Пеевски и кризата във федерацията

Карлос Насар: „Не съм обвързан с политици, не съм получавал финансиране от тях“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Водещият български щангист Карлос Насар проговори открито за сътресенията във Федерацията по вдигане на тежести и за нашумялата си среща с Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало. Щангистът категорично отрече да е зависим от политически фигури или да е получавал каквито и да било средства от тях.

„Последната ситуация е, че нямам такива намерения да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията“, заяви Насар.

„Не се е свързал, той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че ние няма как да подпишем договор с него. Тази федерация няма план за действие, няма правилна работа, няма и финансиране, което може да покрие моя екип и моите разходи за годината. Няма какво да говорим толкова“.

„Има предвид, че споменава моето име, други имена, след което евентуално ме канят на срещи, които няма как да откажа. Аз не се страхувам да застана с позицията си и да говоря с когото и да е. Аз съм на страната на истината и това нещо ми дава смелостта и увереността, че няма как да сбъркам, след като казвам истината“, уверен е световният шампион.

Насар говори и за срещата си с лидера "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски: „Срещата с господин Пеевски, както знаете, Стефан Ботев отиде и каза няколко изречения, че аз съм благодарение на федерацията, че той е единственият спонсор на федерацията, но аз не съм получил и една стотинка от федерацията, не съм зависим от нито един политик и никога не съм получавал средства от политици. Това нещо трябваше да бъде изяснено, все пак, защото не е хубаво да ни свързват по този начин“, добави щангистът.

„Стефан Ботев не ме е карал да ходя на никакви срещи, но самата свръзка ме провокира да отида на срещи, само че единственият спонсор на федерацията е той, което означава, че Стефан Ботев не може да открие други спонсори, а като не може, ние имаме някъде задължения от 1 милион. С цялото ми извинение, 1 милион правят месечен оборот някои ресторанти“, допълни Насар.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срам ни е от теб

    6 3 Отговор
    Ти си срам вече,заради това че се продаде на дявола. БЪЛГАРИЯ ТЕ МРАЗИ

    21:48 17.10.2025

  • 2 Аналлизатор

    5 3 Отговор
    Видяхме те до Шиши, това е достатъчно, родоотсъпнико!!! Вън от майка България, дори не носиш българско име, предател от ДПС-турчин!!!

    21:50 17.10.2025

  • 3 Необвързани заедно

    3 2 Отговор
    Не бил обвързан, ама побърза и тоя да се щракне с Шиши. На Шиши скута е голям, ще приюти всички п0дгзници

    21:51 17.10.2025

  • 4 Гост

    3 2 Отговор
    Ами с какво се изхранваш тогава? Кой ти плати билета за самолета? Кой ти плати клина и потника? Кой та храни, бе, кукуруз? Къде отиваш, Катар, Дубай, на МП? Къде? Колко ти трябват за първа класа?

    21:52 17.10.2025

  • 5 между другото

    1 1 Отговор
    Ако искате да смените шеф на федерация, трябва да протестирате всички заедно!

    21:55 17.10.2025

  • 6 Карло☪︎ НacсpaH

    3 0 Отговор
    Арабина не се интересува от Българското простолюдие. От министъра на спорта Пешев получи 600 хиляди лева ,от вицепрезидента на "Мултигруп" Вълканов 1 милион ,от Пеевски тоест от вашите пари 1 милион и 300 хиляди. Коя арабска държава ще му даде толкова? Те не се интересуват от някакви вдигащи железа! Знаете ли че когато Италия стана световен шампион по волейбол като победи България, в анкета 67% от Италианските граждани изобщо не са знаели че има световно първенство. А тук снимки ,фанфари и те също се снимаха със свинята дори още по унизително! Наредена парламентарната група на ДПС отпред а волейболистите в редица зад тях все едно са незначителни индивиди

    21:55 17.10.2025

  • 7 1488

    2 0 Отговор
    простак
    връщай медалите
    всичко свърши с теб

    21:56 17.10.2025

  • 8 между другото

    1 0 Отговор
    Ако искате да смените шеф на федерация, трябва да протестирате всички заедно!

    21:58 17.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ