Легенда в щангите за Карлос Насар: Знаят, че тук има проблем и от чужбина го бомбардират

Легендата на българските и световните щанги - Златан Ванев, сподели, че се надява Карлос Насар да се пребори със себе си и да остане да се състезава за България.
"Дано Карлос да се пребори със себе си и да остане да се състезава за България, защото изкушенията са големи.
Бомбардират го с колосални оферти, предлагат му много привилегии, знаейки за проблемите му тук.
Рано или късно той ще трябва да вземе решение. Този ден ще настъпи. Той наистина е суперзвезда, но типично по български у нас се опитваме да омаловажим успехите му или да ги припишем на друг.
В чужбина го боготворят. Проблемът с неговия договор с нашата федерация можеше да бъде решен много по-рано, но за това трябваше да има правилна комуникация", заяви Ванев пред "Мач Телеграф".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
14:33 30.10.2025
2 БББ
14:44 30.10.2025
3 Гост
14:44 30.10.2025
4 Георги
14:58 30.10.2025
5 Разкарай се
15:02 30.10.2025
6 Художествен гимнастик
15:08 30.10.2025
7 Да попитам
15:10 30.10.2025