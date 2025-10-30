Новини
Спорт »
Други спортове »
Легенда в щангите за Карлос Насар: Знаят, че тук има проблем и от чужбина го бомбардират

Легенда в щангите за Карлос Насар: Знаят, че тук има проблем и от чужбина го бомбардират

30 Октомври, 2025 14:29 857 7

  • карлос насар-
  • златан ванев-
  • щанги-
  • вдинаге на тежести

Дано Карлос да се пребори със себе си и да остане да се състезава за България, защото изкушенията са големи

Легенда в щангите за Карлос Насар: Знаят, че тук има проблем и от чужбина го бомбардират - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българските и световните щанги - Златан Ванев, сподели, че се надява Карлос Насар да се пребори със себе си и да остане да се състезава за България.

"Дано Карлос да се пребори със себе си и да остане да се състезава за България, защото изкушенията са големи.

Бомбардират го с колосални оферти, предлагат му много привилегии, знаейки за проблемите му тук.

Рано или късно той ще трябва да вземе решение. Този ден ще настъпи. Той наистина е суперзвезда, но типично по български у нас се опитваме да омаловажим успехите му или да ги припишем на друг.

В чужбина го боготворят. Проблемът с неговия договор с нашата федерация можеше да бъде решен много по-рано, но за това трябваше да има правилна комуникация", заяви Ванев пред "Мач Телеграф".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    13 1 Отговор
    Да се труди за КОИ? БЯГАЙ МОМЧЕ ИМАШ САМО НЯКОЛКО ГОДИНИ !!!

    14:33 30.10.2025

  • 2 БББ

    13 1 Отговор
    Бягай момче,годините минават лети времето,след 3-4 г. Няма да си същият.

    14:44 30.10.2025

  • 3 Гост

    11 1 Отговор
    Всеки нормален човек трябва да се махне при такова отношение.

    14:44 30.10.2025

  • 4 Георги

    6 1 Отговор
    бягай бе момче, бягай!

    14:58 30.10.2025

  • 5 Разкарай се

    2 4 Отговор
    Веднага. Не държа да ти плащам с моите данъци. После като навъртиш годинки да рекламираш Кауфланд. Аман от български позьори.

    15:02 30.10.2025

  • 6 Художествен гимнастик

    5 0 Отговор
    Аз, ако бях на мястото ан Насар, веднага щях да избера Катар или Бахрейн , където ще ме позлатят и ще си оправя живота. Кариерата на щангиста е кратка и несигурна. Една контузия и си ЧАО. После веднага те забравят и отиваш на улицата...в най-добрия случай ставаш учител по физическо.

    15:08 30.10.2025

  • 7 Да попитам

    1 1 Отговор
    Роденият в Парижко гето, сирийски ром българин ли е ?

    15:10 30.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ