Бившата на Роналдо разпали страстите с гореща снимка от спалнята

Бившата половинка на футболиста Кристиано Роналдо – Ирина Шейк, за пореден път прикова вниманието на милионите си последователи в социалната мрежа Инстаграм.
Руският супермодел, който има почти 24 милиона фенове в платформата, сподели черно-бяло селфи от спалнята, на което позира между чаршафите, едва прикривайки тялото си с ръце.
Публикацията предизвика вълна от бурни реакции, а под кадъра бързо се натрупаха хиляди лайкове и коментари.
Снимка: Instagram
1 Мекушко
00:06 18.10.2025
2 божанков съм
00:48 18.10.2025