Бившата на Роналдо разпали страстите с гореща снимка от спалнята

17 Октомври, 2025 23:46 849 2

Ирина Шейк за пореден път прикова вниманието

Бившата на Роналдо разпали страстите с гореща снимка от спалнята - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившата половинка на футболиста Кристиано Роналдо – Ирина Шейк, за пореден път прикова вниманието на милионите си последователи в социалната мрежа Инстаграм.

Руският супермодел, който има почти 24 милиона фенове в платформата, сподели черно-бяло селфи от спалнята, на което позира между чаршафите, едва прикривайки тялото си с ръце.

Публикацията предизвика вълна от бурни реакции, а под кадъра бързо се натрупаха хиляди лайкове и коментари.

Бившата на Роналдо разпали страстите с гореща снимка от спалнята
Снимка: Instagram





  • 1 Мекушко

    3 0 Отговор
    Местим

    00:06 18.10.2025

  • 2 божанков съм

    1 0 Отговор
    Моля пуснете голи снимки на Роналдо, на Манол не му става, уморих се да го чакам!

    00:48 18.10.2025

