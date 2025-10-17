Бившата на Роналдо разпали страстите с гореща снимка от спалнята

Бившата половинка на футболиста Кристиано Роналдо – Ирина Шейк, за пореден път прикова вниманието на милионите си последователи в социалната мрежа Инстаграм.

Руският супермодел, който има почти 24 милиона фенове в платформата, сподели черно-бяло селфи от спалнята, на което позира между чаршафите, едва прикривайки тялото си с ръце.

Публикацията предизвика вълна от бурни реакции, а под кадъра бързо се натрупаха хиляди лайкове и коментари.

Снимка: Instagram