Кристиано младши по стъпките на баща си: първа повиквателна за Португалия U16

Кристиано младши продължава бързо да напредва в кариерата си. Синът на Кристиано Роналдо бе повикан за първи път в националния отбор на Португалия до 16 години за приятелски турнир в Турция.

Само преди няколко месеца младият талант дебютира за U15, като отбеляза два гола във финала на турнира „Влатко Маркович“.

Подобно на баща си, Кристиано младши играе за клуба Ал-Насър и ще се изправи срещу отборите на Уелс, Англия и Турция в мачовете между 27 октомври и 5 ноември.