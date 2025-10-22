Кристиано младши по стъпките на баща си: първа повиквателна за Португалия U16

Кристиано младши продължава бързо да напредва в кариерата си. Синът на Кристиано Роналдо бе повикан за първи път в националния отбор на Португалия до 16 години за приятелски турнир в Турция.
Само преди няколко месеца младият талант дебютира за U15, като отбеляза два гола във финала на турнира „Влатко Маркович“.
Подобно на баща си, Кристиано младши играе за клуба Ал-Насър и ще се изправи срещу отборите на Уелс, Англия и Турция в мачовете между 27 октомври и 5 ноември.
