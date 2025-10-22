Новини
Кристиано младши по стъпките на баща си: първа повиквателна за Португалия U16

22 Октомври, 2025 08:23 445 2

Синът на CR7 ще играе на приятелски турнир в Турция

Кристиано младши по стъпките на баща си: първа повиквателна за Португалия U16 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано младши продължава бързо да напредва в кариерата си. Синът на Кристиано Роналдо бе повикан за първи път в националния отбор на Португалия до 16 години за приятелски турнир в Турция.

Само преди няколко месеца младият талант дебютира за U15, като отбеляза два гола във финала на турнира „Влатко Маркович“.

Подобно на баща си, Кристиано младши играе за клуба Ал-Насър и ще се изправи срещу отборите на Уелс, Англия и Турция в мачовете между 27 октомври и 5 ноември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще става Сатана

    1 1 Отговор
    Синът на Путлер и Кабаева в Швейцария и той по стъпките на баща си.

    Коментиран от #2

    08:27 22.10.2025

  • 2 Боздуган

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще става Сатана":

    Ти гониш мъжките бройки на майка си.

    08:44 22.10.2025

