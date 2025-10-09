Кристиано Роналдо: „Сърцето ми принадлежи на Португалия – бих играл само за националния отбор, ако можех“

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо отново разкри дълбоката си привързаност към националния отбор на родината си. В интервю за изданието Record, звездата на Ал-Насър сподели, че ако имаше възможност, би се посветил изцяло на представителния тим на Португалия, оставяйки клубния футбол на заден план.

„Винаги съм казвал – ако зависеше от мен, щях да облека екипа на Португалия при всяка възможност и да играя само за националния отбор. За мен това е върхът на футболната кариера, най-голямата чест и удоволствие“, заяви Роналдо.

Въпреки че вече е ветеран на международната сцена, Кристиано не крие, че все още изпитва силна мотивация да допринася за успехите на „мореплавателите“.

„Може би някои вече са се наситили да ме виждат с националната фланелка, но аз вярвам, че имам още какво да дам – както на отбора, така и на футбола като цяло. Желанието ми е да продължа още няколко години, макар и не много“, откровено сподели нападателят.

Роналдо не пропусна да изрази благодарността си към всички свои съотборници през годините, подчертавайки, че дори младите таланти в тима са му дали ценни уроци.

„Благодаря на всички, с които съм играл – от ветераните до най-младите. Всеки един от тях ме е научил на нещо ново“, допълни той.