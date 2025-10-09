Новини
Спорт
Световен футбол
Кристиано Роналдо: „Сърцето ми принадлежи на Португалия – бих играл само за националния отбор, ако можех“

9 Октомври, 2025 08:45 384 3

„Може би някои вече са се наситили да ме виждат с националната фланелка, но аз вярвам, че имам още какво да дам", коментира футболистът

Кристиано Роналдо: „Сърцето ми принадлежи на Португалия – бих играл само за националния отбор, ако можех“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо отново разкри дълбоката си привързаност към националния отбор на родината си. В интервю за изданието Record, звездата на Ал-Насър сподели, че ако имаше възможност, би се посветил изцяло на представителния тим на Португалия, оставяйки клубния футбол на заден план.

„Винаги съм казвал – ако зависеше от мен, щях да облека екипа на Португалия при всяка възможност и да играя само за националния отбор. За мен това е върхът на футболната кариера, най-голямата чест и удоволствие“, заяви Роналдо.

Въпреки че вече е ветеран на международната сцена, Кристиано не крие, че все още изпитва силна мотивация да допринася за успехите на „мореплавателите“.

„Може би някои вече са се наситили да ме виждат с националната фланелка, но аз вярвам, че имам още какво да дам – както на отбора, така и на футбола като цяло. Желанието ми е да продължа още няколко години, макар и не много“, откровено сподели нападателят.

Роналдо не пропусна да изрази благодарността си към всички свои съотборници през годините, подчертавайки, че дори младите таланти в тима са му дали ценни уроци.

„Благодаря на всички, с които съм играл – от ветераните до най-младите. Всеки един от тях ме е научил на нещо ново“, допълни той.


  • 1 Можеш

    1 2 Отговор
    Ама си алчно айно

    Коментиран от #3

    08:51 09.10.2025

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Заслужил си е всяка стотинка!

    08:58 09.10.2025

  • 3 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Можеш":

    Ама не е напуснал нито един отбор, защото не му плащат, а Меси отказа да играе за брацилона, когато парата секна!

    09:07 09.10.2025

