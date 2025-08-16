Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Зверев се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати

Александър Зверев се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати

16 Август, 2025 10:53 533 0

  • тенис-
  • александър зверев-
  • синсинати-
  • бен шелтън

На полуфиналите Зверев ще срещне шампиона от Откритото първенство на Франция - Карлос Алкарас

Александър Зверев се класира на полуфиналите на турнира в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германецът Александър Зверев спечели с 6:2, 6:2 срещу американеца Бен Шелтън и се класира на полуфиналите на турнира по тенис за мъже в Синсинати. Надпреварата е с ранг "Мастърс 1000" и награден фонд от 9.193 милиона щатски долара, предаде БТА.

Световният номер 3 Зверев, който получи дихателни проблеми в началото на втория сет и използва медицинско прекъсване, спечели за 77 минути. Шелтън пък стигна само до един шанс за пробив и не успя да го реализира.

Зверев записа пет аса срещу 12 за шестия в ранглистата Шелтън, като германецът отстъпи и в печелившите удари с 13-18. Той обаче конвертира четири от 11-те си възможности за пробив - по два във всеки сет.

На полуфиналите Зверев ще срещне шампиона от Откритото първенство на Франция - Карлос Алкарас, който спечели с 6:3, 4:6, 7:5 срещу Андрей Рубльов. В другия мач поставеният под номер 1 Яник Синер ще се изправи срещу квалификанта Теранс Атман.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ