Енцо Мареска: Футболът е бизнес и нито един треньор не е застрахован

Енцо Мареска съжалява за случилото се с колегата му Ангелос Постекоглу, който бе уволнен от мениджърския пост в английския футболен клуб Нотингам Форест минути след края на мача между двата отбора. Лондончани спечелиха с категоричното 3:0 в събота и оставиха Форест с пет точки от осем мача, предаде БТА.

Треньорът на Челси заяви, че за съжаление футболът е бизнес, в който или печелиш, или напускаш.

"Все още не съм говорил с Анге. Съжалявам за случилото се с него. Говорил съм многократно по темата, че футболът е бизнес и нито един треньор не е застрахован, ако не печели мачове. За всички е еднакво. Отново, съжалявам за Анге", заяви Мареска, цитиран от агенция ДПА.

Джош Ачемпонг, Педро Нето и Рийс Джеймс се разписаха за отбора на Челси, който обаче загуби Мало Густо заради червен картон в края. Мареска заяви, че не е притеснен от това, но му се иска да бъдат избягвани подобни изпълнения при толкова голяма преднина.

"Определено можеше да се справим по-добре. Грешка е да си изкарваш втори жълт картон при 3:0, така че се надявам да избягваме подобни неща. По-важното обаче е това, че не допуснахме гол. Видях и огромно желание при футболистите, така че съм доволен", каза още той.