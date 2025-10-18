Новини
Челси разгроми Нотингам Форест като гост

18 Октомври, 2025 16:40 544 0

С успеха Челси се изкачи на четвърто място в класирането с 14 точки

Отборът на Челси се наложи над Нотингам Форест с 3:0 при гостуването си в мач от осмия кръг на английската Висша лига. Тимът на Енцо Мареска си осигури успеха и трите точки с два бързи гола в рамките на три минути в началото на втората част. В края на мача тимът от Лондон направи победата си класическа, предаде БТА.

Преди почивката Морган Гибс-Уайт направи първия голям пропуск в мача за отбора от Нотингам, а малко преди края и Андрей Сантос от Челси пропусна да открие резултата.

Това стана в 49-ата минута, когато Педро Нето центрира отляво, а Джош Ачеампонг бе оставен непокрит в наказателното поле и с глава заби топката в десния ъгъл на вратата на Матс Селс. Само три минути по-късно Рийс Джеймс изведе Педро Нето, който без забавяне стреля в десния ъгъл - 0:2.

Малко след час игра Неко Уилямс от домакините стреля в напречната греда с удар от дистанция. Пропуски за домакините направиха още Никола Миленкович и Ибрахим Сангаре, а в 84-ата минута Рийс Джеймс реши всичко с мощен удар в центъра на вратата при добавка - 0:3.

Малко след това Мало Густо от Челси получи втория си жълт картон в мача и остави тима си с човек по-малко в последните 7-8 минути.

С успеха Челси се изкачи на четвърто място в класирането с 14 точки, докато Нотигнаг Форест е 17-и само с 5.


