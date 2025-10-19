Новини
Манчестър Юнайтед задълбочи кризата в Ливърпул

19 Октомври, 2025 20:41 798 4

За Ливърпул това бе четвърта поредна загуба във всички турнири

Манчестър Юнайтед задълбочи кризата в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тимът на Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 2:1 на "Анфийлд" и затвърди кризата при "червените", за които това бе четвърта поредна загуба във всички турнири, предаде БТА.

"Червените дяволи" поведоха още във втората минута, когато Амад Диало подаде на Браян Мбаумо, който откри резултата с плътен удар до десния стълб.

В 20-ата минута Коди Гакпо направи сериозен пропуск за тима на Арне Слот, а веднага след това капитанът на гостите Бруно Фернандеш изпусна да удвои за Юнайтед. След почивката удар на Гакпо срещна десния стълб в 50-ата минута. Мохамед Салах също пропусна за Ливърпул, но в 78-ата минута Федерико Кизеза подаде на Гакпо, който изравни - 1:1.

Юнайтед обаче не бе казал последната си дума, като в 84-ата минута Хари Магуайър засече с глава центриране на Бруно Фернандеш и заби топката в мрежата зад Гиорги Мамардашвили. Ливърпул не успя да реагира до края остава на трето място в класирането, но вече на 4 точки зад лидера Арсенал. Манчестър Юнайтед се изкачи на девета позиция с 13 точки.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ма р О д а ти

    1 0 Отговор
    Г. О на ма аса магарето

    20:42 19.10.2025

  • 2 Джеймс

    0 0 Отговор
    Уморим спаси гащите днес.

    20:56 19.10.2025

  • 3 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    слот май не е гледал мачове на юнайтед, не е чувал какъв заряд има тоя двубой, напълно неподготвен и той и отбора му , излязоха като сигурни победители, да стяга багажа, жалък клоун ....

    21:32 19.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

