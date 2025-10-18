Новини
Нотингам Форест уволни Постекоглу

18 Октомври, 2025 17:11 500 2

  • ангелос постекоглу-
  • нотингам форест-
  • висша лига

Постекоглу беше назначен на 9 септември - четири месеца след триумфа в Лига Европа с Тотнъм

Нотингам Форест уволни Постекоглу - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Английският Нотингам Форест уволни мениджъра Ангелос Постекоглу след само 40 дни и осем мача начело, след домакинската загуба на тима с 0:3 от Челси във Висшата лига по-рано днес, информира агенция ДПА, съобщи БТА.

Собственикът на Нотингам Евангелос Маринакис напусна мястото си по средата на двубоя на "Сити Граунд", а съобщението за бъдещето на Постекоглу беше потвърдено 19 минути след края на мача.

Ангелос Постекоглу беше назначен на 9 септември - четири месеца след триумфа в Лига Европа с Тотнъм, но след като няма победа и записа шест загуби в първите си осем срещи с Форест Маринакис предприе действия и клубът вече търси трети мениджър този сезон.

Отборът на Челси се наложи по-рано днес над Нотингам Форест с 3:0 при гостуването си в мач от осмия кръг на английската Висша лига. Тимът на Енцо Мареска си осигури успеха и трите точки с два бързи гола в рамките на три минути в началото на втората част. В края на мача тимът от Лондон направи победата си класическа.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    2 1 Отговор
    Еврейски неволи

    17:13 18.10.2025

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Форест игра добре през първото полувреме ама не можа да си реализира положенията.Челси накъсваше играта с нарушения,някои от които за жълт картон.QPR Vs Millwall беше по интересен за гледане.

    17:19 18.10.2025

