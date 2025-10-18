Нотингам Форест уволни Постекоглу

Английският Нотингам Форест уволни мениджъра Ангелос Постекоглу след само 40 дни и осем мача начело, след домакинската загуба на тима с 0:3 от Челси във Висшата лига по-рано днес, информира агенция ДПА, съобщи БТА.

Собственикът на Нотингам Евангелос Маринакис напусна мястото си по средата на двубоя на "Сити Граунд", а съобщението за бъдещето на Постекоглу беше потвърдено 19 минути след края на мача.

Ангелос Постекоглу беше назначен на 9 септември - четири месеца след триумфа в Лига Европа с Тотнъм, но след като няма победа и записа шест загуби в първите си осем срещи с Форест Маринакис предприе действия и клубът вече търси трети мениджър този сезон.

Отборът на Челси се наложи по-рано днес над Нотингам Форест с 3:0 при гостуването си в мач от осмия кръг на английската Висша лига. Тимът на Енцо Мареска си осигури успеха и трите точки с два бързи гола в рамките на три минути в началото на втората част. В края на мача тимът от Лондон направи победата си класическа.