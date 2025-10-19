Новини
Астън Вила направи пълен обрат и победи Тотнъм

Астън Вила направи пълен обрат и победи Тотнъм

19 Октомври, 2025 18:25

Тимът от Бирмингам изоставаше в резултата още в петата минута, когато Бентанкур даде преднина на Тотнъм

Астън Вила направи пълен обрат и победи Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Отборът на Астън Вила победи Тотнъм с 2:1 при гостуването си в осмия кръг на английската Висша лига, предаде БТА.

Тимът от Бирмингам изоставаше в резултата още в петата минута, когато Родриго Бентанкур даде преднина на Тотнъм. Уругваецът се възползва от подаване на Жоао Палиня, което прехвърли цялата защита на гостите.

Мохамед Кудус вкара още един за "шпорите", но той е бил в положение на засада.

В 37-ата минута Морган Роджърс изравни със страхотен удар извън наказателното поле под гредата на вратата на Викарио.

След почивката пропуски за Тотнъм направиха Уилсън Одоберт и Палиня. Така се стигна до 77-ата минута, когато Люка Дин подаде на Емилиано Буендия, който с моментален удар вкара топката в левия ъгъл - 1:2.

Така Астън Вила направи пълен обрат и се изкачи до десетото място с 12 точки, а Тотнъм има две повече, но се смъкна до шеста позиция.


Великобритания
